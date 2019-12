“Trabaje vaga” así le respondió Adriana Lucía, a la Senadora Cabal

Adriana Lucía, fue una de las invitadas al concierto “Medellín Resiste Cantando”, evento que cerró las marchas que se llevaron a cabo este domingo 22 de diciembre en la capital antioqueña. Una vez subió a tarima en el Parque de las Luces y ante cientos de paisas que acudieron al evento social la cantante se despachó contra la Senadora María Fernanda Cabal, quien en los últimos días la ha criticado por convocar y liderar las marchas contra el gobierno del presidente Iván Duque.

La artista fue bastante crítica e incluso aseguró que ha recibido amenazas por la red social twitter, no solo de personas del común, también de Senadores de la República críticos de su trabajo social durante las protestas.

“Yo no entiendo que hace un Senador clavado en twitter poniendo cosas en contra mía, en vez de estar trabajando, trabaja vaga, es para a ti… A ti te estoy hablando, porque ese anzuelito no me lo vas a tirar más, yo no voy a morder ese anzuelo, tú eres la que debe estar en el Congreso trabajando”, recalcó la cantante Adriana Lucía.

La artista continuó con su discurso improvisado antes de iniciar el evento y recalcó que sí ha tenido miedo, pero que continuará con su labor.

“En este país la gente si la silencia por buena. He sentido miedo, sí. He sentido Rabia, sí, y he sentido impotencia por las calumnias”, aseveró.

Durante la intervención él publicó comenzó a gritar palabras de grueso calibre contra la Senadora, a lo que la artista no negó el apoyo a esos insultos y aseguró, que el odio no lleva a ningún lado, incluso dijo que en cualquier momento se tendría que reconciliar con quienes tienen como bastón el odio y la venganza. Luego de la despachada de la cantante, comenzó el show musical y los paisas gozaron de los artistas invitados.