Músicos, actores y hasta monjas, se unieron al "Medellín Resiste Cantando"

Desde las nueve de la mañana comenzaron a llegar las personas que se unieron al Medellín Resiste Cantando.

Fueron tres las concentraciones: Parque de los Deseos, Parque de El Poblado y San Javier. En cada una de ellas salieron tarimas rodantes, para encontrarse en un mismo lugar: Alpujarra. 2 de la tarde. Supieron aguantarse un sol pernicioso.

No sé a Ustedes, pero que esto esté pasando en Medellín un 22 de diciembre me parece extraordinario. Es el mejor regalo de Navidad.

Los primeros en llegar fueron los asistentes, como Cristian Reyes, quien asistió en familia y con su mascota, o mejor, su guía, pues es sus ojos antes su condición de invidencia.

“Ella me acompaña a todos lados, es mi perrita Golden. Ojalá que por el ruido no se me vaya a estresar, porque me dejaría ciego. Estamos de vacaciones y aprovechamos para estar en el evento a apoyar”.

Para algunos comediantes, como Felipe García, quien vino de Villavicencio, es difícil hacer reír a tantas personas en tiempos tan coyunturales.

“Primero hay que hacer que la gente olvide sus problemas. Nosotros ayudamos a que la gente pueda sonreír y ponerle una mejor cara a la vida”.

Y aunque parezca inverosímil o anacrónico, una monjita, la hermana Silvia Aristizabal de la Mesa Ecuménica por la Paz, llegó con su hábito para a la marcha para apoyar.

“Jesús fue un revolucionario, luchó por los más pobres y los menos favorecidos, buscando siempre el bienestar de todos en esta existencia humana”.

Poco a poco fueron llegando los artistas. Unos de los primeros en subirse a la tarima, fueron las batucadas de Los del Sur y la Resistencia Norte, rivales en el campo de juego, pero unidos en esta jornada.

Luego se subieron a cantar artistas locales como Tres de Corazón, quienes, junto con Don Cristóbal, Alkolyricos, La Toma y otros cuantos, lideraron este evento.

“Movilizar la gente. Hago la salvedad que aquí nos estamos movilizando de una manera pacífica. Aquí no hablamos de anarquía ni de destrucción. Estamos hablando de que todos los colombianos debemos ponernos de acuerdo”.

Casi 500 kilómetros tuvieron que viajar desde Bogotá a Medellín, Adriana Lucía, Mario Muñoz, Santiago Alarcón, César López, entre otros. Ellos, quienes impulsaron esta jornada en Bogotá, vinieron a Medellín, y continuarán su periplo de Un Canto por Colombia.

“Yo creo que el papel de los artistas y el papel de la música y el arte es necesario en este país fragmentado”.

Con mascotas, familia, amigos, y sobre todo con mucha música, culminó la jornada Medellín Resiste Cantando, que desde la inocuidad del arte le cantó a Colombia, al unísono entonó la palabra: cambio.