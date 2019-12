Alcalde de Cúcuta analiza firma del POT en los próximos días

Después de un año y medio en donde surtió varias etapas el Plan de Ordenamiento Territorial en Cúcuta, el cual será la ruta urbanística que deberá seguir la ciudad en los próximos doce años, solo resta un paso para que se pueda comenzar aplicar desde el primero de enero del 2020.

El alcalde de Cúcuta debe decidir en los próximos días si firma este documento como fue aprobado por el concejo de Cúcuta y con el consenso de todos los sectores, o por el contrario lo deja par que el próximo mandatario surta este trámite importante para Cúcuta.

Cesar Omar Rojas Ayala alcalde saliente de la ciudad, le dijo a Caracol Radio que tomara la decisión pronto y que es complicado tener a todos los sectores conformes.

“Es un plan de ordenamiento que se socializó, se trabajó con todos aquellos que tienen que ver con el tema, estamos analizándolo jurídicamente pero lo que pasa es que acá por todo lloramos y aquí no solo afectamos el bolsillo de los constructores, también de aquellas personas que van a acceder a una vivienda, los más perjudicados son los estratos 1,2 y 3, el 4, 5 y 6 no tienen ningún problema, en su momento tomare la decisión que a bien tenga el alcalde de Cúcuta y se que va no le va a gustar a algunos” dijo el mandatario.

Por su parte los constructores han expresado al mandatario que espere y no se firme este decreto, debido a las modificaciones que se hicieron en el concejo para aumentar los parqueaderos de las viviendas de interés social los cuales actualmente están uno cada 12 apartamentos dificultando el estacionamiento de vehículos, y el concejo lo redujo a un parqueadero cada 5 apartamentos.