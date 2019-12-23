Conozca los beneficiados de Fondo Bicentenario 2020-1 en Cartagena

Los elegidos cursarán sus estudios de Educación Superior completamente gratis a través de un crédito condonable

Cartagena de Indias

Un total de 199 jóvenes son los beneficiados de la décima convocatoria de Fondo Educativo Bicentenario que realizó la Alcaldía de Cartagena a través de su Secretaría de Educación Distrital.

Los elegidos cursarán sus estudios de Educación Superior completamente gratis a través de un crédito condonable con el cual el Distrito asumirá el 75% de sus matrículas y del otro 25% se hará cargo la institución universitaria, una vez estos culminen satisfactoriamente sus carreras.

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“Es gratificante que más y más jóvenes de escasos recursos tengan la oportunidad de convertirse en profesionales con ayuda de este Fondo. A ellos los invito a seguir estudiando y soñando con un mejor futuro” aseguró Claudia Almeida, Secretaría de Educación del Distrito.

Con las pasadas convocatorias 1.841 estudiantes se han visto favorecidos y un total de 26.482. 538. 486 pesos se ha invertido en su preparación académica.

Aquí es listado de los nuevos beneficiados:

    COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR  
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5332669 PALACIOS CASTILLO DIANA PAOLA ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR
2 5333980 OTALVAREZ BALLESTEROS KAROL DAYANA TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
3 5332780 HERNANDEZ ATENCIO IVANNA ROSA TECNOLOGIA EN TURISMO E IDIOMAS
4 5332422 JIMENEZ LEÓN ANA MARIA
5 5332689 MORALES MESA DOREIMY
       
    CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIO -AUNAR-
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5333273 ACOSTA RAMOS MAYERLIS DELCARMEN CONTADURIA PUBLICA
2 5327304 MONTERROSA NIETO GEINER JOSE
3 5331890 GARCIA ANDRES INGENIERIA INFORMATICA
4 5332610 RIOS FANEYTTE SHELLY PAMELA
5 5330377 BARRERA PERALTA MARIA DELOSANGELES TECNOLOGIA EN DECORACION DE INTERIORES
6 5326033 PEREZ PABUENA DEIBER ALFREDO
       
    CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5324591 CARO RIVERA ROXANNA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
2 5328965 OCHOA GALEANO YULIETH CATERINE
3 5330922 PALACIO MANJARRES MARIA JOSE
4 5329330 CASTRO RODRIGUEZ ADRIANA MARIA BACTERIOLOGIA
5 5332081 ARIZA MEDINA AMAURY JOSE CONTADURIA PUBLICA
6 5327421 DEARCO AMADOR YSABEL SANDRID
7 5324986 PINEDA ACOSTA JESUS DAVID
8 5332328 VASQUEZ HERNANDEZ JESUS ANDRES
9 5326222 BATISTA PAJARO YEISON ENRIQUE DERECHO
10 5324645 OSPINO GUZMAN LINA MARCELA
11 5327828 FRANCO VALLEJO ANDRÉS DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS
12 5330289 GOMEZ SELUAN NAYITH ELIAS TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA
13 5333383 JAMETTE DEVOZ OSCAR RAFAEL
14 5333961 MURIELES CASTRO FEIBER MIGUEL
15 5331673 PATIÑO SANDON LAONARDO JOSE
16 5332929 CARABALLO DIAZ ARIEL ANTONIO TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y DE SOFTWARE
17 5333795 MURIELES CASTRO JORGE ALID
18 5333424 PALOMINO PINEDA MAIRYN HELENA TECNOLOGIA EN ESTETICA Y COSMETOLOGIA
19 5334463 RAMIREZ LONDOÑO RAISA
20 5324510 LOPEZ MOLINA JUAN MANUEL TECNOLOGIA EN MECANICA DENTAL
21 5325989 PRINS BARBOZA ESTEFANY CAROLINA TRABAJO SOCIAL
22 5325016 RAMOS OVIEDO SARAYS ELENA
23 5325845 SILGADO ACEVEDO KELLY JOHANA
       
       
       
    FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5327252 ORTÌZ ANTOLÌNEZ MARIA LUCERO DELOSMILAGROS TECNOLOGIA EN CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
2 5330459 PAUTT VILLALOBOS RICHARD CAMILO TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
3 5326049 HERNANDEZ HERRERA MARTA LILIANA TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA
4 5331728 MONTES CERRA JOSE ALFREDO TECNOLOGIA EN CRIMINALISTICA E INVESTIGACION JUDICIAL
5 5326278 ROMERO PINTO JAIDER ENRIQUE TECNOLOGIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO
6 5334616 HORRILLO RAMIREZ KLEIDER ARMANDO TECNOLOGIA EN GESTION GASTRONOMICA
7 5330202 PEÑA JARABA DANILO ANDRES
8 5327496 PRADA DIAZ MELANY ANGELICA
9 5328741 BARRIOS SECA JOEL DELCARMEN TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10 5325872 CASTELLAR JAIMES JHEINNER ELIAS TECNOLOGIA EN SISTEMAS
11 5326579 PALLARES CASTILLO SALOMON JOSE
       
    FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5333082 RODRIGUEZ LIÑAN EDGAR DAVID ARQUITECTURA
       
    FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5327409 ACOSTA TORRES NICOLLE ANDREINA ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS
2 5333814 ALTAMAR HERRERA BRAYAN JESÚS
3 5324624 BERNAL PUELLO LAURA VANESSA
4 5325935 CARMONA MORA CAROLAYN
5 5331023 ESPITIA MIRANDA JESÚS DAVID
6 5331766 JIMENEZ BRAVO HEYDY LUZ
7 5332594 MATUTE CAICEDO JOLANLLY TATIANA
8 5333661 MOLANO MIRANDA JESUS DAVID
9 5333836 MONTERROSA RUIZ MARIAN ALEXANDRA
10 5333625 MORA VALENCIA NACIR
11 5334095 MORALES VASQUEZ ROWAN DAVID
12 5334230 PEREZ PEREZ JONATAN DAVID
13 5324729 ANAYA SIERRA WENDY PAOLA CONTADURIA PUBLICA
14 5332664 ARROYO JULIO CLAUDIA PATRICIA
15 5324601 ARROYO RAMIREZ ISIS DANAE
16 5327061 LORDUY MARTÍNEZ LUIS GUILLERMO
17 5332727 MONROY SANMARTIN FELIX ALEJANDRO
18 5331689 POLO VARGAS STEEL
19 5334270 RODRIGUEZ LEON EMELY PATRICIA
20 5332722 VELEZ PAREJA MARIA CAMILA
21 5327442 ALVEAR ROCHA JUAN DAVID DERECHO
22 5324657 CASSIANI NORIEGA BRIGITH PAOLA
23 5324944 ORTIZ ALMANSA LIGIA KATHERINE
24 5325786 OSPINO PALOMINO DANIEL ALEJANDRO
25 5324648 OZUNA MEJIA KEIDYS PAOLA
26 5332557 PATERNINA HERRERA MISHELLE PAMELA
27 5333034 RODRIGUEZ DIAZ MARCOS HENRIQUE
28 5324644 BERMUDEZ FUENTES NELSON DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS
29 5334117 BRAVO LLERENA JUAN MANUEL
30 5330992 GOMEZ MARTINEZ FRANK EDUARDO
31 5326355 HERNANDEZ CUADRADO KEVIN ALFONSO
32 5333617 PEREZ PACHECO GEORGE DANIEL
33 5325995 RAMIREZ MEZA RICHARD DEJESUS
34 5330210 TERRY BUELVAS JOSE GUILLERMO
35 5325782 ZABALETA RIVERA NEIDER YESID
36 5331722 ARZUZA JIMENEZ HARRINSON INGENIERIA INDUSTRIAL
37 5326310 AVILA SAENZ LUIS CARLOS
38 5331698 BENITEZ PAYARES ELICELIS
39 5327608 BERRIO PRADA DIEGO ESTEBAN
40 5331309 CARMONA PINEDA YULIANA ISABEL
41 5324592 CASTRO CERVANTES OSCAR DANIEL
42 5325897 GARCIA PEREZ SERGIO ANDRES
43 5332066 JEREZ VEGA ANDREA JOHANNA
44 5333608 JULIO ANDRADE ELDA ROSA
45 5325091 MEJIA MUÑIZ ELKIN JAVIER
46 5328959 BARRERA POLANCO VALERIA ISABEL LICENCIATURA EN BILINGIISMO CON ENFASIS EN INGLES
47 5333016 BARRIOS SUAREZ DILAN ANDRES
48 5325793 BECERRA ORTEGA MARIA ANGELICA
49 5327531 CARMONA ANGULO SAIDER
50 5332913 CHAMORRO MERCADO PAOLA ANDREA
51 5327091 DIAZ MARTINEZ MARIA CECILIA
52 5330196 GONZALEZ CARDENAS LAURA VANESSA
53 5329239 MARQUEZ GAVIRIA WALTER SAMUEL
54 5327541 PACHECO CUEVAS ARNOLD DAVID
55 5333519 PAREJA VALLEJO LUISA MARÍA
56 5332663 TORRES VERGARA KATHERIN MILAGROS
57 5327470 HURTADO HERRERA DEBORA KEYLA TECNOLOGIA EN GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS
58 5324585 MARTINEZ VANEGAS MELANIE BRIGYTTE
       
    FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5331745 BARROS MAESTRE EMILE DISENO HIPERMEDIA
       
    FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5329985 HEROZA ZUÑIGA SARA ELI ADMINISTRACION DE EMPRESAS
2 5330621 ARTEAGA ELLES JHON ENDERSON DERECHO
3 5330402 BOHORQUEZ POLANCO OLGA VANESSA
4 5332365 CARRILLO OROZCO KALED DAVID
5 5333607 HERNANDEZ ARANGO DANIELA CRISTINA
6 5330892 QUEVEDO ALCÁZAR LOREY PAOLA
7 5334031 GONZALEZ GARCIA AMAURY ENRIQUE INGENIERIA AMBIENTAL
8 5334211 BATISTA BASTIDAS JOHAN INGENIERIA DE SISTEMAS
9 5334298 DEL AGUILAORTIZ JHON MICHAEL
10 5334022 MATOREL VEGA RENÉ ALEJANDRO
11 5327948 NAVARRO AYOLA WILLIAM JOSE
12 5326819 TINEO REYES DANIEL ANDRES
13 5328949 CORREA FUENTES WILKER ALBERTO INGENIERIA INDUSTRIAL
14 5334191 DEHORTA OSPINA KATE NICOLE
15 5325714 LEDESMA SUÁREZ MARÍA FERNANDA
16 5332560 AGAMEZ CARDOZO KARINA ANDREA PSICOLOGIA
17 5329526 COLON NUÑEZ VIENA MARIA
18 5332828 ELGUEDO DAZA JULIANA MARCELA
19 5334026 ESTRADA DIAZ SANDRI GINELLA
20 5332055 GAMARRA QUIÑONEZ JESÚS DAVID TECNOLOGIA EN GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL
21 5331928 PERTUZ RAGA JUAN ESTEBAN TECNOLOGIA EN CONTROL DE CALIDAD
22 5326722 SANCHEZ GAZABON JHONNATAN DAVID TECNOLOGIA EN CONTROL ELECTRINICO DE PROCESOS
23 5330875 ARIAS DUARTE NUNMA TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
24 5331234 RHENALS BOLAÑO LUIS EDUARDO TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA
25 5332275 BRAVO SANTOS JHON FREDY TECNOLOGIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL
26 5332544 TORRES GONZALEZ IRIS JOHANA TRABAJO SOCIAL
       
    UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5333536 PEREA VANEGAS AIXCHELL ANDREA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
2 5329044 PADILLA BETANCOURT FRANCIS CAMILA BIOLOGIA
3 5329062 BOLAÑO FAJARDO KEIDER ANDRES CONTADURIA PUBLICA
4 5328998 FARFAN CAPARROSO JESUS DAVID DERECHO
5 5331780 SALAZAR BARBOZA GABRIELLA
6 5329075 SUAREZ ARIAS EDUARD ALEXANDER INGENIERIA CIVIL
7 5329375 JARABA MONTES CAMILA ANDREA INGENIERIA DE ALIMENTOS
8 5328984 PARDO JIMENEZ JUAN CAMILO INGENIERIA DE SISTEMAS
9 5328976 JIMENEZ MAURY IVAN DARIO INGENIERIA QUIMICA
10 5329133 RUEDA SERRANO CRISTIAN SNEYDER
11 5329101 MARIN RODRIGUEZ YOLALIS DELCARMEN LICENCIATURA EN EDUCACIIN CON INFASIS EN CIENCIAS SOCIALES Y AMBIENTALES
12 5329043 ANAYA MARIMÓN ANDRÉS FELIPE LINGUISTICA Y LITERATURA
13 5329078 GARCIA LORA KATHERINE
14 5329018 VILLALOBOS ESCORCIA JONATHAN DAVID MEDICINA
15 5329229 FIGUEROA NISPERUZA MARIA ALEJANDRA PROGRAMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN LENGUAS EXTRANJERAS
16 5330001 ARNEDO VERGARA VALERIN JULIETH QUIMICA FARMACEUTICA
17 5328980 SUAREZ AYALA JOSE DANIEL TECNICA PROFESIONAL EN OPERACION DE PROCESOS PETROQUIMICOS
18 5329008 BERNAL BAENA ANDREA PAOLA TRABAJO SOCIAL
       
       
    UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA  
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5331296 ALMARIO GOEZ YULIETH PAOLA CONTADURIA PUBLICA
2 5328311 CASTRO SUAREZ ANDREA CAROLINA
3 5325530 CASTELAR JIMENEZ LUISA ALEJANDRA DERECHO
4 5324530 GUERRERO CARRASCAL DUNIS CAROLINA FISIOTERAPIA
5 5331712 RAIRAN SUAREZ YEIMY ALEJANDRA
6 5326493 MUÑOZ AYOLA RAUL JAVIER LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES
7 5325938 RAIRAN SUAREZ IVAN RAMIRO
8 5326489 VASQUEZ HERNANDEZ LISETH CAROLINA
9 5333603 ALVAREZ ANGULO MARIA DELCARMEN PSICOLOGIA
10 5324597 CUELLO MARTINEZ JORLAY MARGARITA
11 5330901 DIAZ NIETO YURY MARIA
12 5324870 JIMENEZ NARVAEZ ANGELICA MARIA
       
    UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU -
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5334383 DE LA ROSA MARTINEZ DILAN STIVEN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
       
       
    UNIVERSIDAD LIBRE  
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5324795 GONZALEZ ACOSTA WEINER WILSON CONTADURIA PUBLICA
2 5327182 HERNANDEZ TAMARA ANGELICA LUCIA
3 5326030 AGUIRRE MURILLO ANDERSON DAVID DERECHO
4 5326018 ALVAREZ MERCADO CARLOS ANDRES
5 5326017 CARABALLO MEÑACA LIA YARAITH
6 5325816 GOMEZ PEÑA JARYS PATRICIA
7 5330662 MARRUGO ARROYO ENGERLING
8 5334142 MELENDREZ DEVOZ ANGELYS
9 5332128 STEENSENS HERNANDEZ NIELS MARIEHUGO
       
    UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5333090 OROZCO ROMERO JHON BAIRO INGENIERIA ELECTRONICA
2 5330311 MEZA MENDOZA NAILENN LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES
       
    UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR  
       
No Id solicitud Nombre Completo Programa académico
1 5328028 JULIO SERRANO WILFREDDYS COMUNICACION SOCIAL
2 5325923 MARRUGO ALVAREZ VANESSA SOFIA CONTADURIA PUBLICA
3 5334335 MIRANDA HERNANDEZ SANTIAGO JOSE
4 5329949 PINEDA ESPINOSA ADRIANA
5 5331826 BARCHA TERAN GABRIELA DERECHO
6 5329792 CASTILLA CUADRO HARLINTON DEJESUS
7 5327629 AVENDAÑO VILLERO IRIANIS SARETH FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
8 5330449 MORALES VASQUEZ LEDIS PAOLA
9 5326564 FORY YEPEZ LORENA INGENIERIA AMBIENTAL
10 5332655 BURGOS RUIZ ELIZABETH MARIA INGENIERIA CIVIL
11 5331598 CORREA NUÑEZ BRENDA YULIANA
12 5325049 FONTALVO ESQUIVEL FERNANDO JOSE
13 5331729 GUARDO FLOREZ LUIS DANIEL
14 5326125 PAJARO ROMERO DANYELY DANIELA
15 5329245 PEDROZA CARABALLO DYLLAN RICARDO
16 5333646 PEDROZO PERTUZ LUCAS MATEO INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION
17 5330298 SALAS RODRIGUEZ DEINER JOSE
18 5324472 SEGURA SERRANO SAHIR FRANCISCO
19 5333132 ACEVEDO HERAZO JAVIER ANTONIO INGENIERIA ELECTRICA
20 5331986 ARRIETA MOZO BENJAMIN ALBERTO INGENIERIA MECANICA
21 5325907 PEREZ CASTRO RICHARD DAVID INGENIERIA MECATRONICA
22 5324479 GOMEZ BERNAL CEDRIC INGENIERIA NAVAL
23 5333679 OSORIO BOLIVAR NATHALY DELCARMEN
24 5324804 PAREDES BLANCO LAURY VANESSA INGENIERIA QUIMICA
25 5325946 NARVÁEZ OSORIO WENDY MAYERLIS PSICOLOGIA
26 5331022 PARDO HERNANDEZ LINEY
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