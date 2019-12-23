Conozca los beneficiados de Fondo Bicentenario 2020-1 en Cartagena

Un total de 199 jóvenes son los beneficiados de la décima convocatoria de Fondo Educativo Bicentenario que realizó la Alcaldía de Cartagena a través de su Secretaría de Educación Distrital.
Los elegidos cursarán sus estudios de Educación Superior completamente gratis a través de un crédito condonable con el cual el Distrito asumirá el 75% de sus matrículas y del otro 25% se hará cargo la institución universitaria, una vez estos culminen satisfactoriamente sus carreras.
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“Es gratificante que más y más jóvenes de escasos recursos tengan la oportunidad de convertirse en profesionales con ayuda de este Fondo. A ellos los invito a seguir estudiando y soñando con un mejor futuro” aseguró Claudia Almeida, Secretaría de Educación del Distrito.
Con las pasadas convocatorias 1.841 estudiantes se han visto favorecidos y un total de 26.482. 538. 486 pesos se ha invertido en su preparación académica.
Aquí es listado de los nuevos beneficiados:
|COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5332669
|PALACIOS CASTILLO DIANA PAOLA
|ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR
|2
|5333980
|OTALVAREZ BALLESTEROS KAROL DAYANA
|TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|3
|5332780
|HERNANDEZ ATENCIO IVANNA ROSA
|TECNOLOGIA EN TURISMO E IDIOMAS
|4
|5332422
|JIMENEZ LEÓN ANA MARIA
|5
|5332689
|MORALES MESA DOREIMY
|CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIO -AUNAR-
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5333273
|ACOSTA RAMOS MAYERLIS DELCARMEN
|CONTADURIA PUBLICA
|2
|5327304
|MONTERROSA NIETO GEINER JOSE
|3
|5331890
|GARCIA ANDRES
|INGENIERIA INFORMATICA
|4
|5332610
|RIOS FANEYTTE SHELLY PAMELA
|5
|5330377
|BARRERA PERALTA MARIA DELOSANGELES
|TECNOLOGIA EN DECORACION DE INTERIORES
|6
|5326033
|PEREZ PABUENA DEIBER ALFREDO
|CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5324591
|CARO RIVERA ROXANNA
|ADMINISTRACION DE EMPRESAS
|2
|5328965
|OCHOA GALEANO YULIETH CATERINE
|3
|5330922
|PALACIO MANJARRES MARIA JOSE
|4
|5329330
|CASTRO RODRIGUEZ ADRIANA MARIA
|BACTERIOLOGIA
|5
|5332081
|ARIZA MEDINA AMAURY JOSE
|CONTADURIA PUBLICA
|6
|5327421
|DEARCO AMADOR YSABEL SANDRID
|7
|5324986
|PINEDA ACOSTA JESUS DAVID
|8
|5332328
|VASQUEZ HERNANDEZ JESUS ANDRES
|9
|5326222
|BATISTA PAJARO YEISON ENRIQUE
|DERECHO
|10
|5324645
|OSPINO GUZMAN LINA MARCELA
|11
|5327828
|FRANCO VALLEJO ANDRÉS DAVID
|INGENIERIA DE SISTEMAS
|12
|5330289
|GOMEZ SELUAN NAYITH ELIAS
|TECNOLOGIA EN ATENCION PREHOSPITALARIA
|13
|5333383
|JAMETTE DEVOZ OSCAR RAFAEL
|14
|5333961
|MURIELES CASTRO FEIBER MIGUEL
|15
|5331673
|PATIÑO SANDON LAONARDO JOSE
|16
|5332929
|CARABALLO DIAZ ARIEL ANTONIO
|TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y DE SOFTWARE
|17
|5333795
|MURIELES CASTRO JORGE ALID
|18
|5333424
|PALOMINO PINEDA MAIRYN HELENA
|TECNOLOGIA EN ESTETICA Y COSMETOLOGIA
|19
|5334463
|RAMIREZ LONDOÑO RAISA
|20
|5324510
|LOPEZ MOLINA JUAN MANUEL
|TECNOLOGIA EN MECANICA DENTAL
|21
|5325989
|PRINS BARBOZA ESTEFANY CAROLINA
|TRABAJO SOCIAL
|22
|5325016
|RAMOS OVIEDO SARAYS ELENA
|23
|5325845
|SILGADO ACEVEDO KELLY JOHANA
|FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5327252
|ORTÌZ ANTOLÌNEZ MARIA LUCERO DELOSMILAGROS
|TECNOLOGIA EN CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
|2
|5330459
|PAUTT VILLALOBOS RICHARD CAMILO
|TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
|3
|5326049
|HERNANDEZ HERRERA MARTA LILIANA
|TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA
|4
|5331728
|MONTES CERRA JOSE ALFREDO
|TECNOLOGIA EN CRIMINALISTICA E INVESTIGACION JUDICIAL
|5
|5326278
|ROMERO PINTO JAIDER ENRIQUE
|TECNOLOGIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO
|6
|5334616
|HORRILLO RAMIREZ KLEIDER ARMANDO
|TECNOLOGIA EN GESTION GASTRONOMICA
|7
|5330202
|PEÑA JARABA DANILO ANDRES
|8
|5327496
|PRADA DIAZ MELANY ANGELICA
|9
|5328741
|BARRIOS SECA JOEL DELCARMEN
|TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|10
|5325872
|CASTELLAR JAIMES JHEINNER ELIAS
|TECNOLOGIA EN SISTEMAS
|11
|5326579
|PALLARES CASTILLO SALOMON JOSE
|FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5333082
|RODRIGUEZ LIÑAN EDGAR DAVID
|ARQUITECTURA
|FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5327409
|ACOSTA TORRES NICOLLE ANDREINA
|ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS
|2
|5333814
|ALTAMAR HERRERA BRAYAN JESÚS
|3
|5324624
|BERNAL PUELLO LAURA VANESSA
|4
|5325935
|CARMONA MORA CAROLAYN
|5
|5331023
|ESPITIA MIRANDA JESÚS DAVID
|6
|5331766
|JIMENEZ BRAVO HEYDY LUZ
|7
|5332594
|MATUTE CAICEDO JOLANLLY TATIANA
|8
|5333661
|MOLANO MIRANDA JESUS DAVID
|9
|5333836
|MONTERROSA RUIZ MARIAN ALEXANDRA
|10
|5333625
|MORA VALENCIA NACIR
|11
|5334095
|MORALES VASQUEZ ROWAN DAVID
|12
|5334230
|PEREZ PEREZ JONATAN DAVID
|13
|5324729
|ANAYA SIERRA WENDY PAOLA
|CONTADURIA PUBLICA
|14
|5332664
|ARROYO JULIO CLAUDIA PATRICIA
|15
|5324601
|ARROYO RAMIREZ ISIS DANAE
|16
|5327061
|LORDUY MARTÍNEZ LUIS GUILLERMO
|17
|5332727
|MONROY SANMARTIN FELIX ALEJANDRO
|18
|5331689
|POLO VARGAS STEEL
|19
|5334270
|RODRIGUEZ LEON EMELY PATRICIA
|20
|5332722
|VELEZ PAREJA MARIA CAMILA
|21
|5327442
|ALVEAR ROCHA JUAN DAVID
|DERECHO
|22
|5324657
|CASSIANI NORIEGA BRIGITH PAOLA
|23
|5324944
|ORTIZ ALMANSA LIGIA KATHERINE
|24
|5325786
|OSPINO PALOMINO DANIEL ALEJANDRO
|25
|5324648
|OZUNA MEJIA KEIDYS PAOLA
|26
|5332557
|PATERNINA HERRERA MISHELLE PAMELA
|27
|5333034
|RODRIGUEZ DIAZ MARCOS HENRIQUE
|28
|5324644
|BERMUDEZ FUENTES NELSON DAVID
|INGENIERIA DE SISTEMAS
|29
|5334117
|BRAVO LLERENA JUAN MANUEL
|30
|5330992
|GOMEZ MARTINEZ FRANK EDUARDO
|31
|5326355
|HERNANDEZ CUADRADO KEVIN ALFONSO
|32
|5333617
|PEREZ PACHECO GEORGE DANIEL
|33
|5325995
|RAMIREZ MEZA RICHARD DEJESUS
|34
|5330210
|TERRY BUELVAS JOSE GUILLERMO
|35
|5325782
|ZABALETA RIVERA NEIDER YESID
|36
|5331722
|ARZUZA JIMENEZ HARRINSON
|INGENIERIA INDUSTRIAL
|37
|5326310
|AVILA SAENZ LUIS CARLOS
|38
|5331698
|BENITEZ PAYARES ELICELIS
|39
|5327608
|BERRIO PRADA DIEGO ESTEBAN
|40
|5331309
|CARMONA PINEDA YULIANA ISABEL
|41
|5324592
|CASTRO CERVANTES OSCAR DANIEL
|42
|5325897
|GARCIA PEREZ SERGIO ANDRES
|43
|5332066
|JEREZ VEGA ANDREA JOHANNA
|44
|5333608
|JULIO ANDRADE ELDA ROSA
|45
|5325091
|MEJIA MUÑIZ ELKIN JAVIER
|46
|5328959
|BARRERA POLANCO VALERIA ISABEL
|LICENCIATURA EN BILINGIISMO CON ENFASIS EN INGLES
|47
|5333016
|BARRIOS SUAREZ DILAN ANDRES
|48
|5325793
|BECERRA ORTEGA MARIA ANGELICA
|49
|5327531
|CARMONA ANGULO SAIDER
|50
|5332913
|CHAMORRO MERCADO PAOLA ANDREA
|51
|5327091
|DIAZ MARTINEZ MARIA CECILIA
|52
|5330196
|GONZALEZ CARDENAS LAURA VANESSA
|53
|5329239
|MARQUEZ GAVIRIA WALTER SAMUEL
|54
|5327541
|PACHECO CUEVAS ARNOLD DAVID
|55
|5333519
|PAREJA VALLEJO LUISA MARÍA
|56
|5332663
|TORRES VERGARA KATHERIN MILAGROS
|57
|5327470
|HURTADO HERRERA DEBORA KEYLA
|TECNOLOGIA EN GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS
|58
|5324585
|MARTINEZ VANEGAS MELANIE BRIGYTTE
|FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5331745
|BARROS MAESTRE EMILE
|DISENO HIPERMEDIA
|FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5329985
|HEROZA ZUÑIGA SARA ELI
|ADMINISTRACION DE EMPRESAS
|2
|5330621
|ARTEAGA ELLES JHON ENDERSON
|DERECHO
|3
|5330402
|BOHORQUEZ POLANCO OLGA VANESSA
|4
|5332365
|CARRILLO OROZCO KALED DAVID
|5
|5333607
|HERNANDEZ ARANGO DANIELA CRISTINA
|6
|5330892
|QUEVEDO ALCÁZAR LOREY PAOLA
|7
|5334031
|GONZALEZ GARCIA AMAURY ENRIQUE
|INGENIERIA AMBIENTAL
|8
|5334211
|BATISTA BASTIDAS JOHAN
|INGENIERIA DE SISTEMAS
|9
|5334298
|DEL AGUILAORTIZ JHON MICHAEL
|10
|5334022
|MATOREL VEGA RENÉ ALEJANDRO
|11
|5327948
|NAVARRO AYOLA WILLIAM JOSE
|12
|5326819
|TINEO REYES DANIEL ANDRES
|13
|5328949
|CORREA FUENTES WILKER ALBERTO
|INGENIERIA INDUSTRIAL
|14
|5334191
|DEHORTA OSPINA KATE NICOLE
|15
|5325714
|LEDESMA SUÁREZ MARÍA FERNANDA
|16
|5332560
|AGAMEZ CARDOZO KARINA ANDREA
|PSICOLOGIA
|17
|5329526
|COLON NUÑEZ VIENA MARIA
|18
|5332828
|ELGUEDO DAZA JULIANA MARCELA
|19
|5334026
|ESTRADA DIAZ SANDRI GINELLA
|20
|5332055
|GAMARRA QUIÑONEZ JESÚS DAVID
|TECNOLOGIA EN GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL
|21
|5331928
|PERTUZ RAGA JUAN ESTEBAN
|TECNOLOGIA EN CONTROL DE CALIDAD
|22
|5326722
|SANCHEZ GAZABON JHONNATAN DAVID
|TECNOLOGIA EN CONTROL ELECTRINICO DE PROCESOS
|23
|5330875
|ARIAS DUARTE NUNMA
|TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
|24
|5331234
|RHENALS BOLAÑO LUIS EDUARDO
|TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA
|25
|5332275
|BRAVO SANTOS JHON FREDY
|TECNOLOGIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL
|26
|5332544
|TORRES GONZALEZ IRIS JOHANA
|TRABAJO SOCIAL
|UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5333536
|PEREA VANEGAS AIXCHELL ANDREA
|ADMINISTRACION DE EMPRESAS
|2
|5329044
|PADILLA BETANCOURT FRANCIS CAMILA
|BIOLOGIA
|3
|5329062
|BOLAÑO FAJARDO KEIDER ANDRES
|CONTADURIA PUBLICA
|4
|5328998
|FARFAN CAPARROSO JESUS DAVID
|DERECHO
|5
|5331780
|SALAZAR BARBOZA GABRIELLA
|6
|5329075
|SUAREZ ARIAS EDUARD ALEXANDER
|INGENIERIA CIVIL
|7
|5329375
|JARABA MONTES CAMILA ANDREA
|INGENIERIA DE ALIMENTOS
|8
|5328984
|PARDO JIMENEZ JUAN CAMILO
|INGENIERIA DE SISTEMAS
|9
|5328976
|JIMENEZ MAURY IVAN DARIO
|INGENIERIA QUIMICA
|10
|5329133
|RUEDA SERRANO CRISTIAN SNEYDER
|11
|5329101
|MARIN RODRIGUEZ YOLALIS DELCARMEN
|LICENCIATURA EN EDUCACIIN CON INFASIS EN CIENCIAS SOCIALES Y AMBIENTALES
|12
|5329043
|ANAYA MARIMÓN ANDRÉS FELIPE
|LINGUISTICA Y LITERATURA
|13
|5329078
|GARCIA LORA KATHERINE
|14
|5329018
|VILLALOBOS ESCORCIA JONATHAN DAVID
|MEDICINA
|15
|5329229
|FIGUEROA NISPERUZA MARIA ALEJANDRA
|PROGRAMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN LENGUAS EXTRANJERAS
|16
|5330001
|ARNEDO VERGARA VALERIN JULIETH
|QUIMICA FARMACEUTICA
|17
|5328980
|SUAREZ AYALA JOSE DANIEL
|TECNICA PROFESIONAL EN OPERACION DE PROCESOS PETROQUIMICOS
|18
|5329008
|BERNAL BAENA ANDREA PAOLA
|TRABAJO SOCIAL
|UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5331296
|ALMARIO GOEZ YULIETH PAOLA
|CONTADURIA PUBLICA
|2
|5328311
|CASTRO SUAREZ ANDREA CAROLINA
|3
|5325530
|CASTELAR JIMENEZ LUISA ALEJANDRA
|DERECHO
|4
|5324530
|GUERRERO CARRASCAL DUNIS CAROLINA
|FISIOTERAPIA
|5
|5331712
|RAIRAN SUAREZ YEIMY ALEJANDRA
|6
|5326493
|MUÑOZ AYOLA RAUL JAVIER
|LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS CON ENFASIS EN INGLES Y FRANCES
|7
|5325938
|RAIRAN SUAREZ IVAN RAMIRO
|8
|5326489
|VASQUEZ HERNANDEZ LISETH CAROLINA
|9
|5333603
|ALVAREZ ANGULO MARIA DELCARMEN
|PSICOLOGIA
|10
|5324597
|CUELLO MARTINEZ JORLAY MARGARITA
|11
|5330901
|DIAZ NIETO YURY MARIA
|12
|5324870
|JIMENEZ NARVAEZ ANGELICA MARIA
|UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU -
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5334383
|DE LA ROSA MARTINEZ DILAN STIVEN
|ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
|UNIVERSIDAD LIBRE
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5324795
|GONZALEZ ACOSTA WEINER WILSON
|CONTADURIA PUBLICA
|2
|5327182
|HERNANDEZ TAMARA ANGELICA LUCIA
|3
|5326030
|AGUIRRE MURILLO ANDERSON DAVID
|DERECHO
|4
|5326018
|ALVAREZ MERCADO CARLOS ANDRES
|5
|5326017
|CARABALLO MEÑACA LIA YARAITH
|6
|5325816
|GOMEZ PEÑA JARYS PATRICIA
|7
|5330662
|MARRUGO ARROYO ENGERLING
|8
|5334142
|MELENDREZ DEVOZ ANGELYS
|9
|5332128
|STEENSENS HERNANDEZ NIELS MARIEHUGO
|UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5333090
|OROZCO ROMERO JHON BAIRO
|INGENIERIA ELECTRONICA
|2
|5330311
|MEZA MENDOZA NAILENN
|LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES
|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR
|No
|Id solicitud
|Nombre Completo
|Programa académico
|1
|5328028
|JULIO SERRANO WILFREDDYS
|COMUNICACION SOCIAL
|2
|5325923
|MARRUGO ALVAREZ VANESSA SOFIA
|CONTADURIA PUBLICA
|3
|5334335
|MIRANDA HERNANDEZ SANTIAGO JOSE
|4
|5329949
|PINEDA ESPINOSA ADRIANA
|5
|5331826
|BARCHA TERAN GABRIELA
|DERECHO
|6
|5329792
|CASTILLA CUADRO HARLINTON DEJESUS
|7
|5327629
|AVENDAÑO VILLERO IRIANIS SARETH
|FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
|8
|5330449
|MORALES VASQUEZ LEDIS PAOLA
|9
|5326564
|FORY YEPEZ LORENA
|INGENIERIA AMBIENTAL
|10
|5332655
|BURGOS RUIZ ELIZABETH MARIA
|INGENIERIA CIVIL
|11
|5331598
|CORREA NUÑEZ BRENDA YULIANA
|12
|5325049
|FONTALVO ESQUIVEL FERNANDO JOSE
|13
|5331729
|GUARDO FLOREZ LUIS DANIEL
|14
|5326125
|PAJARO ROMERO DANYELY DANIELA
|15
|5329245
|PEDROZA CARABALLO DYLLAN RICARDO
|16
|5333646
|PEDROZO PERTUZ LUCAS MATEO
|INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION
|17
|5330298
|SALAS RODRIGUEZ DEINER JOSE
|18
|5324472
|SEGURA SERRANO SAHIR FRANCISCO
|19
|5333132
|ACEVEDO HERAZO JAVIER ANTONIO
|INGENIERIA ELECTRICA
|20
|5331986
|ARRIETA MOZO BENJAMIN ALBERTO
|INGENIERIA MECANICA
|21
|5325907
|PEREZ CASTRO RICHARD DAVID
|INGENIERIA MECATRONICA
|22
|5324479
|GOMEZ BERNAL CEDRIC
|INGENIERIA NAVAL
|23
|5333679
|OSORIO BOLIVAR NATHALY DELCARMEN
|24
|5324804
|PAREDES BLANCO LAURY VANESSA
|INGENIERIA QUIMICA
|25
|5325946
|NARVÁEZ OSORIO WENDY MAYERLIS
|PSICOLOGIA
|26
|5331022
|PARDO HERNANDEZ LINEY