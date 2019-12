Bebé de 6 días de nacida al borde de la muerte por negligencia médica

El caso se presentó con una bebé de seis días de nacida quien según su tía Claudia Morgado nació sin recto y por negligencia médica, cuando le dieron salida de la clínica a la bebé y a su mamá, en el historial clínico no salía ninguna anomalía en su estado de salud, sin embargo, fue su abuela quien se percató que no podía controlar la expulsión de heces.

Indicó que, además, duró casi dos días esperando atención y lo que le decían los médicos es que era normal que esta condición no se pudiera detectar a tiempo.

"Estamos preocupados por la salud de la pequeña. Ella nació hace unos días y en la clínica Chicamocha la mandaron para la casa sin habernos dicho nada, no detectaron que no tenía recto. La niña no se podía controlar. La volvimos a llevar y nos la dejaron casi dos días en el pasillo sin atención, ni oxigeno, ni canalización. Yo misma hablé con el médico y él me decía que eso era normal que no se hubieran dado cuenta porque es una recién nacida" indicó la tía de la menor.

La familia de la pequeña señaló que tuvieron que interponer varias denuncias e inclusive hablar con el gerente de la clínica para que pudiera recibir atención.

Luego de la insistencia fue trasladada finalmente a la Fundación Cardiovascular donde ya recibió la cirugía, sin embargo, los padres temen que no se le siga brindando el servicio médico en la Fundación pues en un principio ya se le había negado la atención.