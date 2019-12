Troncal del café fue reabierta tres meses antes de lo previsto

La troncal del café en el suroeste de Antioquia estuvo cerrada por siete meses debido un gigantesco derrumbe que afecto la movilidad en el sector Sinifaná de la vía Amagá-Bolombolo. Los pedidos y reclamos de los alcaldes de esa subregión, comerciantes y transportadores fueron constantes, ante esta presión el gobierno Nacional aceleró los trabajos. En un principio, se había programado la apertura para el mes de marzo de 2020. Pero se logró hacerlo tres meses antes.

Ante el actual estado de la vía y el riesgo que podría presentar en cualquier momento, la concesión pacifico 1, instaló varios equipos electrónicos especializados para monitorear la montaña y evitar una tragedia con los movimientos de tierra. Aunque el presidente Iván Duque, quien acompañó el reinicio del tráfico por Sinifaná, aseguró que la seguridad está garantizada y por eso se autorizó la apertura.

"Hoy tenemos un reto, garantizarla, abrirla y tener la capacidad de monitorear y supervisar para que no vayamos a tener nuevos derrumbes, por eso se han instalado los sensores, los radares para detectar los movimientos montañosos", dijo el presidente Iván Duque.

La vía estuvo abierta cerca de una hora este viernes pero luego se cerró. Desde este sábado 21 de diciembre y hasta el siete de enero, la concesión permitirá el paso desde las 6 am y hasta las 5 pm. A partir del 8 de enero la troncal modificará los horarios.





Restricciones de vía

• De lunes a domingo entre las 6:00 am a 5:00 p.m.

• Después del 8 de enero, los horarios de apertura y cierre, de lunes a sábado, son las siguientes:

• Apertura: 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

• Cierres: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

• Horarios de apertura y cierre, domingos y festivos:

• Apertura: 6:00 am Cierre: 5:00 p.m.