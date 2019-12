Tres meses sin salario completan manipuladoras del PAE en Quindío

Cansadas de las promesas incumplidas, las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante las últimas horas llegaron hasta las afueras de la gobernación del Quindío, para reclamar los pagos de octubre, noviembre, diciembre y la prima que no se han hecho porque supuestamente el consorcio Bendita Tierra Quindiana no ha presentado los documentos requeridos, para hacer los desembolsos correspondientes, sin embargo, las más afectadas son las manipuladoras quienes no sabes qué hacer.

“No queremos que nos embolaten más, llevamos mucho tiempo esperando que nos paguen lo que ya hemos trabajado, no tenemos plata para los regalos de navidad, los servicios están sin pagar y muchas estamos aguantando hasta hambre”, señalaron algunas manipuladoras del PAE que hablaron con Caracol Radio.

Por su parte el secretario de educación el Quindío Francisco Javier López, dijo que ya se han hecho los acercamientos del caso con el operador, desde existe el compromiso de presentar parte de los documentos que faltan durante lo corrido de estos días, para que el 26 de diciembre se pueda pagar por lo menos un mes del salario que deben.