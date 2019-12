¿Enemigo silencioso? Estas son las señales de alerta de suicidio

Una de las problemáticas más preocupantes en la actualidad es el fuerte incremento de casos de suicidio en menores de edad. Lo cual, es un fiel reflejo de la inestabilidad emocional y mental de los pequeños, que se genera como consecuencia de las grandes presiones a las que se enfrentan hoy en día.

Tenga en cuenta, que esta problemática podría detectarse si se analizan las siguientes situaciones:

Inicialmente, ponga atención al estado de ánimo de la persona. Es decir, si vive con ansiedad o agitación. Incluso, si ha realizado comentarios alusivos a la muerte o el suicidio. También esté alerta si nota cambios en su comportamiento como aislamiento o actitudes violentas.

Por otro lado, se pueden presentar cambios en aspectos como los cuidados higiénicos habituales. Es decir, si de un momento a otro deja de bañarse o simplemente arreglarse.

Una vez usted reconozca estos comportamientos es indispensable un acompañamiento físico y emocional para el joven. Recuerde acudir a expertos y sobre todo dialogar con la persona para evitar que la enfermedad cobre la vida de sus seres queridos.

Incluso, como padre de familia puede contribuir realizando juegos creativos, interacciones sociales y brindándole responsabilidades. También es muy importante una nutrición balanceada y sueño adecuado. Ojo, en estos casos no use la tecnología como cura para el aburrimiento, no la ofrezca al primer segundo de inactividad.

