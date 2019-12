Advierten que reforma tributaria no beneficiará Norte de Santander

Pese a que el objetivo principal de la reforma tributaria es la generación de empleo, para el economista Alexander Botello, estas extensiones de impuestos no podrán resolver las dificultades económicas que enfrenta Norte de Santander.



Según él, no siempre la reducción de impuestos va a hacer que las empresas generen más ocupación laboral en momentos en donde Cúcuta se encuentra en el segundo puesto a nivel nacional con cifras de desempleo que alcanzan el 15,5%.

“Tenemos pocas empresas, no generan los suficientes recursos y no todas se verán incluidas ahí, y las que sí, no pueden superar la problemática. No hay quien resuelva también el hueco fiscal que quedará de algunos recursos que saldrán de un sector y ese es otro de los problemas”, Dijo Botello.

Por último señaló que se requiere más medidas que estén acorde a la realidad de la frontera donde temas como la migración sigue incidiendo.