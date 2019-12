Buscan suspender acto que declara elección del alcalde de Cúcuta

Jaime Vásquez es el abogado demandante quien durante ocho días estudio del tema a través de dos debates del Centro Democrático en los cuales el alcalde Jairo Yañez expresó ser simpatizante y candidato por este partido político a la alcaldía de Cúcuta.

Pese a que el nuevo alcalde logró ganar por el partido político alianza verde, durante el inicio de su candidatura habría militado en el partido de gobierno, lo que según Vásquez, implica doble militancia.

Estos hallazgos fueron expuestos y admitidos por el tribunal administrativo de Norte de Santander, donde buscan que suspendan el acto que declara la elección del mandatario local.

Sin embargo, no se consigue la inscripción. Pero resaltó que los hechos notorios y públicos no requieren pruebas “nosotros estamos buscando que se suspenda el acto que declara la elección del alcalde a través estos recursos que hemos encontrado en los debates en los que el alcalde participó del centro democrático y en los que incluso el mismo ex presidente Álvaro Uribe lo identificó como el candidato por la alcaldía, estas son pruebas suficientes”.

Por último dijo que según lo establecido en la ley quienes participen en las consultas no podrán ser precandidatos por otros partidos.