Cruz Roja adelanta 'maratón' de donación de sangre en Cartagena

Durante 30 horas continuas recibirá el Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar (CRCSB) a los donantes.

“En esta navidad regala vida, dona sangre, un regalo que no cuesta nada pero lo vale todo”, es el lema que convoca a los cartageneros para que a partir de las 7:00 de la mañana de éste 19 de diciembre y hasta la 1:00 de la tarde del sábado 20 de manera solidaria y voluntaria donen sangre. El Banco de Sangre está ubicado en el Barrio España en la sede de la Cruz Roja seccional Bolívar, Avenida del Consulado Cl. 30 No. 44D-71.

En lo corrido de 2019 se han salvado 11.033 vidas con unidades de hemocomponentes suministradas por el Banco de la CRCSB, con cada 450 ml de sangre se salvan 3 vidas, donar sangre es saludable, estimula la médula ósea a producir nuevos glóbulos rojos, disminuye los niveles de triglicérido y colesterol, así como el riesgo de enfermedades cardiovascular. Es un proceso que no genera dolor, con 5 minutos de reposo y un refrigerio, se recupera el donante al terminar.

Algunos paradigmas: • Todo adulto mayor de 18 años con un peso superior a 65 kg y presión arterial de no mayor a 140 y no menor a 90 puede donar. • Personas tatuadas después de un año pueden donar. • Si ha padecido de hepatitis antes de los 10 años, puede donar. • No pueden donar personas con trasplante de órgano. • No pueden donar personas que hayan padecido de leishmaniasis.