DAGMA responde ante accidente con ceiba en el barrio Comfenalco

La directora del DAGMA Claudia María Buitrago, se pronunció frente al fatal accidente con la ceiba que cayó sobre un vehículo y que le quitó la vida a su conductor en el barrio Comfenalco en la noche del jueves.

Primero manifestó que durante el 2018 se realizó una depuración de la lista de los árboles porque las condiciones habían variado desde que se hizo un censo en el 2015.

Luego es la CVC la encargada de tratar más de 3000 árboles que se encuentran en riesgo “la CVC nos contestó que nos podía intervenir de 1755 y es lo que ha estado haciendo en estos últimos meses”.

Sin embargo, dice la directora Buitrago, que durante estas tareas se han encontrado con la resistencia de la comunidad donde hay personas que no permiten que se intervengan los árboles.

En el caso de la ceiba, tampoco hay responsabilidad de la comunidad, “ayer hubo personas que incendiaron ese árbol”, dice Buitrago y resalta que en una conversación con uno de los bomberos, le comentaba que la comunidad afirmó que era normal que la gente quemara basuras al lado del árbol.

“La primera información que me entregan a mí, anoche es que el DAGMA había ido a hacer la intervención y la comunidad se opuso, porque el árbol había un buen número de loros anidando y para la comunidad también es importante los loros”.

La misma comunidad pregunta, por qué el DAGMA no fue a cortar el árbol luego que fuera quemado y atendido por los bomberos, “en este momento yo todavía no puedo asegurar si a nosotros nos avisaron o no nos avisaron, pero por supuesto que eso es objeto de investigaciones internas”, aseguró Buitrago.