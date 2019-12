Esperamos que hoy comiencen a pagar a manipuladoras del PAE: Sec. Educación

Desesperadas están las manipuladoras del PAE, quienes con una protesta reclamaron los salarios que les deben desde octubre…

Cansadas de las promesas incumplidas, las manipuladoras del PAE durante las últimas horas llegaron hasta las afueras de la gobernación del Quindío, para reclamar los pagos de octubre, noviembre, diciembre y la prima que no se han hecho porque supuestamente el consorcio Bendita Tierra Quindiana no ha presentado los documentos requeridos, para hacer los desembolsos correspondientes, sin embargo, las más afectadas son las manipuladoras quienes no sabes qué hacer…

En la ciudad de Bogotá, personal de la secretaría de Educación del departamento asistió al comité arbitral que se desarrolló en la Bolsa Mercantil para tratar las dificultades que se han presentado en la operación del PAE.

El operador del PAE cancelará las nóminas del personal manipulador y su equipo logístico correspondientes al mes de octubre a partir de hoy viernes 20 de diciembre al igual que los aportes parafiscales correspondientes al personal manipulador que incluyan el periodo correspondiente hasta el 1 de diciembre. De igual manera, a partir del mismo día, pagará los acuerdos de pago con proveedores, para efectos de obtener los respectivos paz y salvos de cara al informe final.