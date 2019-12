Viernes 20 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 24 y el 31 de diciembre no habrá pico y placa para los taxis en Armenia…

Así lo confirmó la secretaria de tránsito y transporte de Armenia Fanny Amparo Martínez, quien señaló que esta medida se adopta, con el ánimo de desincentivar el uso de los vehículos particulares durante estas dos fechas y de paso para responder a la demanda de turistas que ya empiezan a llegar a la región… la idea es no contribuir con las congestiones vehiculares que históricamente se registran los 24 y los 31 de diciembre.

La Procuraduría General de la Nación cito a juicio disciplinario al presidente del concejo de Armenia y los dos vicepresidentes por presuntas irregularidades en el concurso de méritos para elegir al personero municipal 2020 - 2023

Según el ministerio público los citados son el presidente de la corporación Diego Fernando Torrez Vizcaino; la primer vicepresidente, Érica Fernanda Falla García, y El segundo vicepresidente, Bryant Stiven Naranjo Raigoza.

A los integrantes de la mesa directiva de la corporación la procuraduría les cuestionó, en primer lugar, la presentación de una proposición para que la plenaria les autorizara suscribir un convenio interadministrativo con la Federación Nacional de Concejos (Fenacon) y Creamos Talentos, con el objeto de adelantar el concurso público, al parecer, desconociendo los estándares mínimos que reglamentan la materia.

La decisión también vinculó al secretario general de la corporación, Pedro Nel Toro López ya que al parecer, habría indicado en los estudios de idoneidad que el concurso debía adelantarse directamente, y que se requería suscribir un convenio de asociación para asesorar y apoyar el proceso, a pesar de que la plenaria había decidido adelantar un convenio interadministrativo.

La audiencia se cumplirá hoy viernes 20 de diciembre de 2019 a partir de las 9:00 de la mañana en la Procuraduría Regional Quindío.

Desesperadas están las manipuladoras del PAE, quienes con una protesta reclamaron los salarios que les deben desde octubre…

Cansadas de las promesas incumplidas, las manipuladoras del PAE durante las últimas horas llegaron hasta las afueras de la gobernación del Quindío, para reclamar los pagos de octubre, noviembre, diciembre y la prima que no se han hecho porque supuestamente el consorcio Bendita Tierra Quindiana no ha presentado los documentos requeridos, para hacer los desembolsos correspondientes, sin embargo, las más afectadas son las manipuladoras quienes no sabes qué hacer…

En la ciudad de Bogotá, personal de la secretaría de Educación del departamento asistió al comité arbitral que se desarrolló en la Bolsa Mercantil para tratar las dificultades que se han presentado en la operación del PAE.

El operador del PAE cancelará las nóminas del personal manipulador y su equipo logístico correspondientes al mes de octubre a partir de hoy viernes 20 de diciembre al igual que los aportes parafiscales correspondientes al personal manipulador que incluyan el periodo correspondiente hasta el 1 de diciembre. De igual manera, a partir del mismo día, pagará los acuerdos de pago con proveedores, para efectos de obtener los respectivos paz y salvos de cara al informe final.

Armenia perdió el año en la recuperación de lotes de su propiedad e invadidos de manera ilegal…

Y es que, aunque las invasiones son un problema en Latinoamérica, en Armenia particularmente están disparadas y sin ningún control aparentemente, pues durante los últimos años, se evidenció claramente como aumentó la situación… y por más que se habló de caracterización de los asentamientos para luego proceder, nunca pasó nada… sobre este asunto se refirió el sub director de planeación, arquitecto Andrés Almonacid

Por lo menos 60 obreros podrían quedar sin empleo por los bloqueos en la universidad del Quindío por parte de los integrantes del movimiento estudiantil

Precisamente los proyectos de infraestructura con recursos de regalías que se vienen desarrollando en la universidad del Quindío, podrían quedar en veremos, tras la parálisis de las obras como consecuencia del paro…

Fue lo que dijo una de las coordinadoras de las obras, quien habló con Caracol Radio luego de que algunos estudiantes pidieran a los obreros que salieran del campus, al parecer en medio de la jornada de paro que continúa y el control que quieren ejercer los estudiantes del plantel educativo… lo cierto del caso, es que de manera particular se afectan las obras que tienen unos tiempos de cumplimiento y la idea es sujetarse a eso.

La reacción valerosa de un hombre en el norte de Armenia, permitió que no le robaran un reloj Rolex, mientras departía con amigos.

Los hechos, que quedaron registrados en video se presentaron en el café de la Fogata en el sector norte de esta capital, hasta donde llego un hombre con arma de fuego y al parecer en moto por el casco que portaba, a querer hurtarle un reloj Rolex a una persona que reaccionó y dominó al presunto delincuente, quien fue detenido por la policía,

El comandante de la institución, coronel Luis Hernando Benavides explico que el capturado tiene 5 anotaciones judiciales.

Aunque de acuerdo con el reporte de las autoridades, se originó un disparo, por fortuna no impacto en la integridad de ninguna persona.

En Armenia, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, se accidentan después de que al parecer habían cometido un fleteo

Los hechos se registraron ayer jueves al mediodía en la esquina de la carrera 12 con calle 19, chocaron violentamente contra un vehículo y en una rápida reacción de las autoridades, recuperaron el dinero robado y la captura de los sujetos.

Un nuevo suicidio se registró en las últimas horas en la ciudad de Armenia, una persona integrante de la comunidad Lgbti decidió quitarse la vida, la víctima fue identificada como Ricardo Alfonso Montaño Londoño.

Con un cacerolazo, habitantes del municipio de Calarcá van a protestar, por los supuestos malos manejos que se ha hecho de los recursos, a través de la empresa Multipropósito, la protesta se va a desarrollar a las 2 de la tarde en la villa del cacique

Las centrales obreras en el Quindío esperan que el incremento al salario mínimo, por lo menos supere el 6%...

Lo dijo el presidente de la Confederación General de los Trabajadores Hugo León Echeverry, luego de que en la concertación de las últimas horas no se llegara a ningún acuerdo y se postergara para un próximo encuentro dentro de 8 días… ahora se espera que el aumento del salario supere el porcentaje del año pasado que fue del 6% pues, aunque las pretensiones de las centrales es que ese aumento sea del 8.1%, son conscientes que eso no va a pasar.

Más de 8 kilos de caracol gigante africano ha recolectado este año la CRQ…

Ha sido una tarea significativa por parte de la autoridad ambiental, por evitar que esta especie invasiva se multiplique en las zonas donde aparece y se fomenta por la mala disposición de los residuos…

En un 95% se cumplió el plan de desarrollo en Armenia según planeación municipal…

El titular de esta dependencia, el ingeniero Diego Tobón dijo que sin desconocer que quedaron muchos aspectos por desarrollar, fue más en lo que se avanzó…. El sólo hecho de mantener la categoría del municipio es supremamente importante, para esta capital que durante los últimos años tuvo a 5 alcaldes, tras la captura de Carlos Mario Álvarez, elegido por voto popular y enredado en desfalco de la valorización.

La falta de articulación de las autoridades con los gremios y la educación ha sido un factor que ha influido en las altas cidras de desempleo en la región

Lo dijo el director del Sena regional Quindío, Carlos Fabio Álvarez, quien señaló que espera que el panorama cambie con la nueva administración local y departamental, pues es claro que trabajar cada uno por su lado, no ha llevado a ningún lado.

La señorita Colombia, la quindiana María Fernanda Aristizabal pidió respetar la diferencia y activar la autoestima…

A las 5 de la tarde en el centro de convenciones de Armenia se llevará a cabo la imposición de Bandas a las Reinas del Turismo del municipio de Buenavista

En deportes, la gobernación del Quindío realizará reconocimiento a deportistas Juegos Nacionales, el acto se cumplirá en el salón Antonio Valencia del

Centro Administrativo Departamental, CAD desde las 8 de la mañana.