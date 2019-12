Se agudiza la situación de los migrantes venezolanos radicados en Risaralda

Pese a que algunos se han ido de viaje al país vecino para pasar las festividades navideñas en familia, se estima que en enero regresen de nuevo a la capital risaraldense aquellos ciudadanos venezolanos que ya está radicados en esta zona del territorio colombiano.

Germán Bermúdez, presidente de la Asociación de Migrantes y Retornados Colombo Venezolanos, aseguró que la situación sigue siendo crítica en torno a inclusión, oportunidades laborales, acceso a la educación y atención en salud.

Lea también: Altos índices de explotación laboral a población venezolana en Pereira.

"Las autoridades no tienen ningún plan de contingencia para atender a esta población, la cual no debería ser llamada migrante, sino desplazada. Durante los últimos años en esta región no hemos visto voluntad política de los dirigentes para ayudar a los venezolanos o a los retornados", puntualizó Bermúdez.

Hay que resaltar que, según el último censo de Migración Colombia, en Risaralda hay cerca de 12 mil venezolanos; sin embargo, los colectivos de migrantes aseguran que la cifra es mayor, incluso podría alcanzar el doble.

Lea también: Preocupante multiplicación de casos de mendicidad de venezolanos en Pereira.