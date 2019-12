En Tarazá, hay dos veredas abandonadas por sus habitantes

El desplazamiento silencioso continúa afectando al municipio de Tarazá en el Bajo Cauca, las familias no denuncian y prefieren abandonar su hogar sin oponer resistencia para garantizar la vida de los seres queridos. Es el caso de las veredas Pecoralia y Rancho Viejo cerca al corregimiento La Caucana, donde las pocas personas que se resisten a marchar no pasan la noche allí y viajan diariamente hasta el área urbana de Tarazá a dormir y en la maña regresan para no descuidar la parcela, la que en la mayoría de los casos, es lo único que tienen.

Caracol Radio conoció la denuncia de la comunidad en la cual indican que los enfrentamientos entre los caparros y el Clan del Golfo tienen en amenaza constante a los pobladores por lo que vivir en esa zona se ha hecho casi imposible. La denuncia de la comunidad indica que en esas dos veredas hay varias fincas abandonadas con los enseres y los animales… ganado, caballos, aves de corral y la cosecha de arroz se está perdiendo porque no hay quien la recoja, lo que tiene afecta económicamente a las familias, además de estar presas del terror.

Según información de líderes sociales del territorio, en la vereda Pecoralia hace un par de años vivían cerca de 50 familias y ahora solo habitan de manera intermitente alrededor de diez.

Caracol Radio obtuvo un video en el que se puede evidenciar la crudeza de los enfrentamientos entre las bandas criminales el Clan del Golfo y Los Caparros en la vereda Pecoralia de Tarazá. En la grabación hecha por los mismos integrantes de los Caparros el 17 de diciembre de 2019, se escucha una lluvia de balas, las mismas que han puesto en riesgo a los habitantes y que han preferido abandonarla para proteger sus vidas. También se ufanan de las armas que poseen y las causas que los motivan a combatir a sangre y fuego con sus enemigos.

Un habitante de la zona, al que se ocultará la identidad por seguridad, asegura que los enfrentamientos son constantes, de día y de noche y que en ocasiones les ha tocado esconderse debajo de las camas para proteger sus vidas.