¿Sabe qué primeros auxilios dar cuando una persona se quema con pólvora?

La cifra de quemados con pólvora este año en Bogotá aumentó en los primeros 15 días del mes, ya que se registraron 25 casos, 6 de ellos fueron menores de edad y siguen aumentando.

Pocas personas saben qué primeros auxilios dar cuando un familiar, amigo o conocido se quema con pólvora, por eso la doctora Paula Betancourt da estas recomendaciones.

"Si tiene ropa sobre el área afectada debe retirarla rápidamente y lavar con abundante agua fría, luego con una prenda húmeda cubrir el área e irse de inmediato para urgencias. Allí el doctor especializado sabrá qué nivel de quemadura es y tomará las respectivas medidas." señaló.

Frente a lo que las personas no deberían hacer, señaló que, "muchas abuelas tienen la creencia de aplicar clara de huevo a la herida o incluso muchas personas piensan que el café sirve para todo y no es así, esas cosas no se deben hacer, porque los alimentos pueden estar contaminados y pueden genera infección".

Asimismo, la doctora recalca el no uso de pólvora en estos días, para prevenir estas situaciones, tampoco experimentar si no de inmediato llevar a urgencias a la persona lesionada.