Procuraduría suspende al exdirector de Cormagdalena, Augusto García

Por presuntas irregularidades en un convenio de asociación para el dragado del Puerto de Barranquilla por más de 9.000 millones de pesos fue suspendido por cuatro meses al exdirector de Cormagdalena, Augusto García.

Según la Procuraduría, el entonces director de Cormagdalena, “desconoció el principio de transparencia y el deber de selección objetivo de la contratación al suscribir un convenio con Asoportuaria para el dragado del puerto”.

Además el Ministerio Público, indicó que García revocó “sin razones legales suficientes la licitación 003 de 2011 y luego declarada desierta la licitación 006 de 2011, por razones atribuibles a la administración”.

“La falta de García Rodríguez fue calificada como falta grave a título de culpa grave. Teniendo en cuenta que no se halla actualmente ejerciendo el cargo de director ejecutivo de Cormagdalena, la sanción de suspensión por 4 meses se convertirá en salarios, de acuerdo con lo devengado para el momento de comisión de la falta, es decir, un equivalente total a $31’901.996”, dice el comunicado.

Por su parte, Augusto García, a través de un comunicado de prensa, indicó que la sanción del Procuraduría es celebrar un convenio de asociación, “en lugar de haber acudido a una selección abreviada, pero no porque se hubiera distraído un solo peso del erario en ejercicio de mis funciones”.

Anunció que apelará el fallo de la Procuraduría apenas sea notificado de la decisión del Ministerio Público. “Colombia es un Estado de Derecho y, por lo tanto, en derecho solo estaré sancionado hasta tanto se resuelva el recurso de apelación que con seguridad voy a interponer, una vez el fallo me sea notificado, pues por lo pronto me he enterado por los medios de comunicación”, dijo.