Residentes en frontera reclaman más seguridad por balaceras

Momentos de pánico volvieron a vivir los habitantes en la zona de frontera ante un nuevo enfrentamiento entre las bandas criminales que operan los negocios ilícitos en el sector de El Escobal, por lo que tuvieron que resguardarse durante un buen tiempo en las viviendas.

Fueron varios minutos en donde se escucharon constantes impactos, generando que los comerciantes de este sector cerraran sus negocios y las personas que cruzaban el puente internacional Francisco de Paula Santander tuvieran que resguardarse y correr.

Uno de los habitantes de esta zona, le dijo a Caracol Radio que las llamadas balaceras se han convertido en algo constante que genera un peligro latente en toda la población.

“De nuevo se presenta la balacera que no sabemos dónde se da pero escuchamos los impactos de las balas en toda nuestra urbanización, esto nos tiene con muchos miedo y muchos de los vecinos están rematando las casas porque ya no quieren estar más en este sector, antes era un barrio cerca al puente internacional pero en donde no había ningún problema, ahora cada semana se generan estos intercambio de balas” dijo el habitante.

Ante esto las autoridades han incrementado los operativos en la línea divisoria para tratar de contrarrestar estos hechos violentos.