No hay prisa por entregar delimitación de Santurbán: Accionantes

Para los accionantes de la sentencia T-361, de la Corte Constitucional no hay prisa para que el ministerio de Ambiente entregue la delimitación del páramo de Santurbán.

Para Andrea Carolina Nocove de la Corporación Colectivos de abogados Luis Carlos Pérez, lo primordial que debe tener en cuenta el ministerio son las pruebas, geológicas e hidrogeológicas que hasta el momento no se han hecho, así como también, planear de qué manera se reubicarán al sector minero que no debe estar en zonas protegidas del páramo.

Para el ambientalista Erwing Rodríguez - Salah lo importante de la delimitación es que cuando se de, esta pueda ser tenida en cuenta como referente para los otros ecosistemas del país.

"Queremos una delimitación que sea garantista para el agua y no una delimitación político-minera" señalan los accionantes para la nueva delimitación del páramo de Santurbán señalan los accionantes de la sentencia T - 361 relacionada con el páramo de Santurbán.

Cabe resaltar que el Tribunal Administrativo de Santander no se ha pronunciado sobre la nueva fecha en la que se retomarán las mesas de concertación con las comunidades y hasta cuando tendría plazo el ministerio para dar a conocer la delimitación de este ecosistema ubicado en los límites de los Santanderes.

Por su parte el ministerio de Ambiente dio a conocer su decisión en el siguiente comunicado:

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se permite informar a la opinión pública que el proceso de la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán – Berlín -CPJSB, concluirá una vez finalice el proceso de Concertación con cada uno de los 40 municipios que conforman este complejo que en su gran mayoría han solicitado sea realizado en el año 2020.

Para salvaguardar el proceso de Concertación y garantizar que los 40 municipios intervengan en igualdad de oportunidades, a través de un diálogo informado y deliberativo, este Ministerio adelantó desde el mes de septiembre cerca de 72 reuniones previas con Alcaldías, Personerías y líderes comunitarios de cada uno de los municipios.

En dichas reuniones, las comunidades solicitaron a esta Cartera realizar la Fase de Concertación en el año 2020 con el fin de disponer de mayor tiempo para estudiar la propuesta presentada por este Ministerio y que consolida las 3200 propuestas, juicios análisis y alternativas recibidas durante la fase de Consulta. Así mismo, solicitaron la realización de mesas informativas previas a esta fase en las que participen los nuevos alcaldes que se posesionarán el 1 de enero de 2020.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seguirá garantizando que el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán sea construido participativamente con espacios respetuosos del diálogo deliberativo que busque acuerdos y consensos entre las autoridades y las comunidades para la conservación del Complejo paramuno.