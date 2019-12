Primer niño quemado con pólvora en Santander en el 2019

La secretaría de Salud de Santander confirmó el tercer caso de quemado con pólvora en el departamento.

Se presentó en el municipio de Barrancabermeja y es el primer menor de edad víctima del manejo inadecuado de estos juegos pirotécnicos.

Luis Alejandro Rivero, secretario de Salud indicó que "ya tenemos registrados tres casos en esta temporada navideña. Se presentaron en Charalá, Rionegro y ahora en Barrancabermeja. Este último es un menor de 12 años quien estaba manipulando un tote cuando se le estalló en las manos. Tiene lesiones en sus manos, pero afortunadamente no son de gravedad".

Para esta temporada en el año anterior se presentaron 11 personas quemadas con pólvora en el departamento.