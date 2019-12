Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 17 de diciembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Para mediados de enero del 2020 estarán terminadas las obras de modernización del aeropuerto internacional El Edén de Armenia.

Así lo confirmó Orlay Muñoz coordinador de la veeduría a las obras de la terminal aérea que asesora la contraloría general de la república, indicó que en este mes deben estar terminados dos de las tres fases que comprende la pista, la torre de control y la terminal internacional y para mediados de enero las obras en la cabecera de la pista.

Cabe recordar que la Aeronáutica Civil invierte 100.000 millones de pesos en este proyecto de modernización del aeropuerto.

La Bolsa Mercantil de Colombia rechaza las declaraciones sin fundamento de Hernando Charris, representante legal del consorcio Bendita Tierra Quindiana, mediante las cuales afirma que la Bolsa Mercantil es la responsable del incumplimiento de los pagos a las operadoras prestadoras de los servicios asociados al Programa de Alimentación Escolar – PAE Quindío (2019).

A la fecha, el departamento del Quindío reporta el cumplimiento de la prestación del servicio en su totalidad y se aclara que el pago no desembolsado (correspondiente al 8% del valor total del contrato) se debe a que Bendita Tierra Quindiana no ha acreditado la totalidad de requisitos exigidos por la gobernación del Quindío para autorizar los desembolsos, entre otros, el pago de los aportes parafiscales de las manipuladoras del programa.

Las manipuladoras de alimentos de los municipios se comunicaron con Caracol Radio y manifestaron su descontento con esta situación porque no resuelven lo importante que es el pago que les deben de octubre, noviembre y la liquidación y solo se tiran la pelota.

Desesperados están los familiares del señor Hernando Cardona Idárraga de 79 años de edad de la EPS Coomeva porque desde hace 15 días está esperando que sea remitido a una clínica de cuarto nivel pero a pesar de tener fallo de tutela no ha sido posible

Carlos Alberto Mejía abogado de la familia del señor Hernando indicó que la salud y por ende la vida de su defendido está en grave riesgo por un aneurisma abdominal roto que requiere una intervención de urgencia.

Desde Coomeva EPS a través de un comunicado explicaron que en todo momento se le han prestado los servicios requeridos para el tratamiento de la patología de alta complejidad que presenta. El usuario ha sido estabilizado y tratado en la Clínica Los Rosales de Pereira desde el momento en que fue remitido desde la ciudad de Armenia. Allí se le ha brindado toda la atención mientras se gestiona el traslado a una clínica con las especialidades que requiere

El concejo de Armenia asegura que el proceso de elección de personero municipal se ha hecho de cara a la ciudadanía y sin amaños…

Fue lo que dijo el presidente del concejo de esta capital Diego Torres Viscayno, a propósito de la suspensión del proceso, debido a una acción interpuesta por parte de uno de los aspirantes que considera que hay irregularidades y que el proceso de selección fue contratado con una empresa que no cuenta con experiencia… el presidente del concejo asegura que todo se ha hecho de manera transparente. Incluso con el acompañamiento de los entes de control.

La tutela fue presentada por Ricardo Antonio Agreda y vincula la alcaldía de Armenia, al concejo municipal a la federación nacional de concejos y la procuraduría regional del Quindío.

El movimiento estudiantil de la Universidad del Quindío desbloqueó parte de la carrera 15 que estaba cerrada por el paro nacional, las autoridades insisten en la importancia de habilitar esta importante vía.

Las autoridades de salud en el Quindío destacan la estabilización en las cifras de quemados, aún con el inicio de las novenas navideñas…

Según el secretario de salud departamental César Rincón a la fecha la cifra de quemados con pólvora se mantiene en 5, de esos 2 son menores, algo para destacar, pues aunque hace un año para la misma época iban 8 quemados, con el inicio de las novenas, no ha habido reportes de más quemados, lo que demuestra de alguna manera que las campañas y las recomendaciones, si están teniendo efecto entre los ciudadanos.

Varias personalidades políticas de la región están presuntamente salpicadas en el desfalco de Multipropósito… por lo menos así lo revelan varias pruebas en audio…

Y es que, aunque en medio de este proceso en el que al parecer se perdieron 30.000 millones de pesos con los que se iba a construir la Ptar de Calarcá, ya fueron enviados a la cárcel el subdirector de Multipropósito Milton Moreno Lemus y la revisora fiscal Catherina Díaz imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, administración desleal, enriquecimiento ilícito a terceros, lavado de activos y falsedad en documento privado.

Hay más personas al parecer involucradas de la clase política de la región, como concejales y hasta alcaldes en ejercicio, así lo evidencian algunos audios, que hacen parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía en medio de este caso, contra la organización delincuencia denominada Los Parientes.

En medio de este proceso orquestado por algunas de las directivas de Multipropósito, se involucraron algunos concejales de Calarcá presuntamente, con quienes según la Fiscalía existía una amplia relación de beneficios, para evitar controles políticos en el cabildo municipal.

La CRQ sostiene que el no giro de los recursos de la tasa retributiva por parte de Multipropósito, afecta la operatividad de la empresa…

El director de la autoridad ambiental José Manuel Cortés, dijo que en medio de este proceso que viene afrontando la empresa de aseo de Calarcá, la CRQ es víctima toda vez que no se han hecho los giros correspondientes en lo que tiene que ver con la tasa retributiva, es decir, que se han dejado de hacer inversiones en lo que tiene que ver con colectores y en descontaminación de las aguas negras de La Villa del Cacique.

38 excombatientes en proceso de reincorporación, empezaron su formación como técnicos laborales agropecuarios en la Fundación Panaca en el departamento del Quindío.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización lidera el Modelo de Entorno Productivo con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y la Organización Internacional para las Migraciones

Usiel, uno de los beneficiarios que estuvo cinco años en las Farc-Ep, manifestó “Siempre he soñado que la experiencia que viví en la guerra me sirva para ayudar a otros para que este conflicto no lo repitan las generaciones venideras. Este entorno productivo lo aprovecharé al máximo para aplicar los conocimientos en la finca de la familia”

Filandia en el Quindío ocupo nuevamente el segundo lugar como el municipio con más competitivo en materia turística a nivel nacional así lo reveló el Índice de Competitividad Turística 2019 que dio a conocer Cotelco y la fundación Cafam a nivel nacional.

A las dos de la tarde, la alcaldía de Montenegro y Empresas Públicas del Quindío harán la entrega oficial del acueducto por gravedad que permitirá solucionar el problema de desabastecimiento de agua potable, que afectó por décadas a los habitantes de esa localidad, la inversión fue superior a los 1200 millones de pesos.

20 integrantes del equipo de búsqueda y rescate de la cruz roja seccional Quindío recibieron la acreditación internacional USAR COL 17 les permite actuar como grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y atender diferentes emergencias a nivel nacional e internacional, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.