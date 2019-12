Jesús González, será secretario de gobierno en la nueva administración

Jorge Iván Ospina, hizo oficial el nombramiento de Jesús Darío González como secretario de gobierno de Cali. En su cuenta de Twitter expresó "me enorgullece anunciar a nuestra comunidad que por decisión de nuestro colectivo y por la autoridad otorgada por el soberano que me eligió Alcalde , he decidido que Jesús Darío González lidere la Secretaria de Gobierno de Cali . Nuestra responsabilidad una ciudad RECONCILIADA!"

Jesús Darío González, es trabajador social, graduado de la Universidad del Valle; especialista en Diseño Cultural y Comunicación, Pensamiento Político Contemporáneo; Maestría en filosofía con énfasis en Ética y Política; en estos momentos es candidato a doctor en antropología de la Universidad del Cauca.

Jesús Darío González, fue coordinador de investigaciones de la Fundación Ciudad Abierta y del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali; consultor para el diseño de la propuesta cultural y educativa del Tecnocentro Somos Pacífico; Asesor pedagógico de la Secretaría de Educación de Cali; en el gobierno del 2008 al 2011 fue asesor de participación ciudadana y políticas públicas; secretario de bienestar social y director del Dagma.

También es docente de universidades como la del Valle, San Buenaventura e Icesi.

Jesús Darío González, manifestó que desde el 1 de enero, cuando todos tomen posesión de su cargo, trabajará por extender un puente entre la administración y la ciudadanía y para construir un gobierno abierto a los caleños.