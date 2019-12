Directivos y estudiantes de la UFPS mantienen diálogo abierto

Las discrepancias y los señalamientos verbales que se han presentado entre un grupo de estudiantes y las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta se han ido subsanando, debido al dialogo que se ha logrado tener entre las dos partes para buscar una solución a las peticiones.

Anteriormente varias de los edificios de salones en la sede principal de esta alma mater habían sido cerradas con los pupitres por parte de los líderes estudiantiles, sin embargo el consenso con los directivos permitió que fueran retirados de las entradas.

Andrey Telles quien es el representante de los estudiantes ante el consejo superior de la UFPS, le dijo a Caracol Radio que “La administración de la universidad creo unas mesas de diálogo con estos estudiantes y se empezaron a escuchar concretamente en las área pertinentes, un comité de bienestar universitario y en el consejo académico donde realmente se ha adelantado este proceso de escucha, se buscaran mecanismos de solución pero muchas de estas propuestas ya iban adelantadas por la institución. Los que ellos argumentaban fue la posible pérdida de algunos registros calificados que es el requisito mínimo para poder ofertar una carrera, pero no se habían perdido esos requisitos si no que estaban en trámite en el ministerio de educación, inicialmente no se ofertaron pero posteriormente se hace la solicitud para ofertarlas mientras se da respuesta de los registros, y efectivamente se ofertaron” dijo el líder estudiantil".

Telles indicó que se espera una respuesta positiva a todos los programas que han solicitado la renovación de registro calificado y que el próximo año se puedan ofertar sin ningún inconveniente, al estar colapsado el sistema de solicitudes del ministerio por todas las universidades en el país.