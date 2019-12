Creció demanda de venezolanos en universidades de la región

La crisis que vive Venezuela toca las diferentes esferas, incluyendo la educación superior, es por eso que cientos de jóvenes buscan una oportunidad de formación en las universidades públicas del departamento de Norte de Santander, el llamado que fue atendido este año por los directivos de estas casas de estudio.



La Universidad Francisco de Paula Santander ha indicado que abrió sus puertas a esta población que creció significativamente, logrando mostrar una necesidad que es atendida.



El rector de la Universidad Francisco de Paula Santander en la seccional de Cúcuta, Héctor Parra, le digo Caracol Radio que “ya que ellos no cumplen con el lleno total de los requisitos en algunas oportunidades, nosotros aquí le damos una prórroga para que se coloquen al día. Estamos apoyando a esas personas que quieren formarse y educarse con la mejor calidad, hemos atendido a estos jóvenes venezolanos que han tocado las puertas de nuestra institución. El requisito primordial es tener sus documentos apostillados y estar legal en el país, pese a no cumplir con otros, nosotros les estamos dando el tiempo necesario”.



Resaltó que no sólo estudiantes de pregrado buscan la atención, sino también los estudiantes de posgrado quienes han ocupado algunos puestos para tener oportunidades en Colombia frente a la situación socioeconómica que vive su país y las pocas oportunidades que se les brinda.