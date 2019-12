Solicitan prórroga para vehículos venezolanos que no se registraron

En el departamento de Norte de Santander una vez se cumplió el registro de vehículos venezolanos se conoció parte del parque automotor extranjero en la región que alcanza los 68.555 vehículos. Sin embargo más de 10 mil de estos vehículos, no lograron participar en el proceso, es por eso que están solicitando la atención del gobierno nacional.



El secretario de hacienda departamental, Óscar Gerardino, le dijo a Caracol Radio “esperamos un salvavidas para esos vehículos que no pudieron participar del registro, pero les estamos indicando que eviten salir con ellos para no ser decomisados, porque ya se ha dada la orden de cumplir con la normatividad”.



De igual forma resaltó qué hay muchos carros que no lograron desarrollar el proceso por motivos relacionados al mal estado de estos vehículos, situación económica de algunos conductores, entre otras circunstancias que han sido expuestas por quienes piden la prórroga.



Ante esto dijo “es una competencia del orden nacional, ellos son los que deben determinar qué tan factible es, y eso por eso que nosotros esperamos que responden ellos ante esas inquietudes”.



Sin embargo advirtió que estarán muy alertas para evitar el ingreso de vehículos de contrabando venezolano que representa un daño al patrimonio de la región y limita la compra de vehículos colombianos.