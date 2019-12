Invidentes denuncian que elección de Comité de Discapacidad fue a dedo

Después de cuatro de haberse creado el Comité Municipal de Discapacidad en Floridablanca, en unas nuevas elecciones fundaciones como Una Luz para Renacer denunciaron que la secretaría de Desarrollo Económico y Social hizo la escogencia de los siete representantes del comité a dedo.

Jimmy Carreño, candidato y miembro del grupo con discapacidad visual señaló a este medio que se presentaron irregularidades a la hora de seleccionar los aspirantes, puesto que para su grupo solo quedaron fundaciones que dirige un funcionario de la misma secretaría de Desarrollo.

"La elección no se hizo de manera legal, fue absurda y discriminatoria. Triste que los que no tenemos influencias dentro de la secretaría no seamos tenidos en cuenta. Nuestra fundación llevaba varias propuestas; la encargada de elegir el representante de la invidentes echó los nombre de nuestra fundación y la del funcionario a una bolsa y le dijo a un periodista que sacara un papel. Coincidencialmente salió ganadora la fundación del funcionario de la alcaldía" indicó Jimmy Carreño.

El Comité de Discapacidad en Floridablanca se creó hace un par de años para que sus representantes con diferentes limitaciones como la visual, cognitiva, física, auditiva y de talla baja representaran las necesidades que aquejan a dicha población y gestionara acciones dentro de la política pública local.