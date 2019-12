Entregan oficialmente el acueducto de 'Las Cinco Mil'

Tras seis años de haberse comenzado el proyecto del acueducto municipal, que tal vez era el más necesitado por la comunidad, hoy se dará apertura oficial al acueducto Las Cinco Mil.

El alcalde Alfonso Lineros habían señalado que se hicieron las pruebas y de momento la tubería soportó la presión del líquido que viene desde la Serranía de los Yariguíes, por lo que se abrió la llave para transportar el agua hasta el acueducto de El Socorro.

El día de hoy la gerente de la Esant Mónica Monsalve en compañía del gobernador encargado y el ministro de vivienda Jonathan Malagón inauguraron la planta que distribuirá el agua potable a la comunidad.

La construcción de esta planta inició en 2013 y tuvo varias adiciones que sumaron una inversión de $60 mil millones. Se espera que el acueducto de 'Las Cinco Mil' abastezca de agua potable alrededor de 40 mil socorranos.