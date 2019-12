Fuerte vendaval dejó varias familias afectadas en Coromoro

En las últimas horas un fuerte vendaval acompañado de granizo puso en alerta a la comunidad de Coromoro.

El último reporte de bomberos del municipio señala que 4 familias quedaron afectados por los fuertes vientos y sus casas quedaron destechadas. Además un vehículo sufrió grandes daños.

El comandante Javier Bautista del cuerpo de bomberos de Coromoro señaló que "por más de hora y media estuvo lloviendo fuerte, con vientos y granizo aquí en el municipio, dejó varias familias afectadas, también una caseta y un vehículo fue arrastrado por las lluvias y resultó afectado".

Tras la emergencia gestión del riesgo ya reubicó a las familias mientras son reparados los daños en sus viviendas. Indicó el comandante que estuvo incomunicado por más de hora y media el municipio por el derrumbe de tierra y caída de árboles en la vía Coromo - Charalá.