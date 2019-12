VIDEO: Incendio destruyó pesebre en iglesia de Charalá

Un corto circuito en las conexiones de las luces del pesebre fue lo que generó que este se prendiera en llamas en la iglesia Nuestra Señora de Monguí en Charalá.

El sargento Juan Bautista Guarín señaló que por fortuna no había nadie dentro de la iglesia pero las pérdidas del pesebre fueron totales.

"La emergencia se presenta en horas de la mañana, causó mucho pánico entre la comunidad. Comenzó a salir mucho humo de la iglesia. Los bomberos no pudieron ingresar con facilidad porque todo estaba cerrado, sin embargo, se entró por las ventanas. Se apagó el fuego con rapidez pero el pesebre quedó totalmente incinerado".

Aunque las autoridades y el párroco están determinando las pérdidas económicas generadas por este incendio, Caracol Radio conoció que el pesebre que medía alrededor de 8 metros estaba muy cerca a la mesa del altar mayor por lo que esta y las paredes quedaron bastante afectadas por el humo.