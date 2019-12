¿Qué pasó con el joven que se llevó la policía en carro particular?

Recientemente, en redes sociales se denunció dos casos de abuso policial. En los videos compartidos, se veía claramente como agentes de la policía obligaban a una mujer y a un hombre a ingresar a vehículos particulares.

Posteriormente, se conoció que estos carro estaban registrados como propiedad de la policía y según el coronel Hoover Penilla, la policía durante el proceso no incumplió ninguna ley. Al contrario, afirmó que los procesos estaban ocurriendo a la luz de todos.

Sin embargo, la periodista Claudia Julieta Duque a través de sus redes sociales ha compartido una serie de comentarios relacionados al caso del joven detenido. Según explica Duque, la forma en la que operó la policía corresponde a una “tentativa de desaparición forzada”.

La periodista afirmó haber seguido "los pasos" de la policía al detener al hombre. Según información brindada por las autoridades el muchacho estaría en el CAI Nicolás de Federmán. Cuando la mujer se dirigió para confirmar la versión, un agente del lugar afirmó no tener registro alguno sobre el sujeto detenido anteriormente.

Hoy @PoliciaColombia informó a @CaracolRadio que el joven detenido-desaparecido anoche en el vehículo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de @Bogota había sido llevado al CAI del Barrio Nicolás de Federmán

Agente Villanueva confirma que esa versión es FALSA pic.twitter.com/f7ICh45SrV — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) December 11, 2019

Posterior a esto, Gustavo Gómez, director de 6AM compartió a través de su cuenta en Twitter una fotografía brindada por las autoridades, quienes afirmaban que el joven se encontraba en su casa, sano y salvo.

Para disipar rumores, @PoliciaBogota pidió a la SIJIN visitar en su casa al muchacho detenido anoche y liberado. Esta es la foto que le tomaron y que @CaracolRadio tiene en versión original, pero presento aquí con reserva de su identidad por respeto a la privacidad. pic.twitter.com/aB1cMq0cdN — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) December 11, 2019

Minutos después Gómez escribió tener otra versión de los hechos. Supuestamente, según las autoridades el joven no quedó en el registro porque ni siquiera bajó del carro. Ante la información, Claudia Duque se dirigió al CTP de Puente Aranda donde le indicaron a la periodista que allí no se pueden recibir personas que no lleguen en vehículos oficiales.

Acabo de salir del CPT Puente Aranda. Allí NO recibieron ningún muchacho trasladado en protección de los hechos de anoche. Además confirman que NO pueden recibir personas llevadas en carros oficiales sin distintivo. Deben ser buses o un vehículo van de la @PoliciaColombia https://t.co/M8L6vUkJIJ — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) December 11, 2019

Pasadas las horas, Duque escribió en su cuenta un resumen de los hechos y afirmó que "Además de la Policía nadie más conoce la identidad y el paradero del joven detenido - desaparecido anoche en el vehículo de placas OJX 134" y hacía las 11 de la noche la respuesta de las autoridades era cero.

Llegadas las 11pm, seguimos sin información certera sobre la persona detenida - desaparecida por la @PoliciaBogota en el vehículo OJX 134 de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de @Bogota.

Hemos recorrido varios lugares esta noche y las respuestas son CERO. — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) December 12, 2019