La Fiscalía capturó al secretario de gobierno de Briceño, Antioquia

La Fiscalía llegó hasta la alcaldía del municipio de Briceño en el norte de Antioquia e hizo efectiva una orden de captura contra el señor Sergio Alexis Londoño, quien actualmente es el secretario de gobierno de esa localidad. El ente investigador lo acusa de los delitos de peculado por apropiación y falsedad de documento, supuestos delitos cometidos en el municipio de Caicedo, Antioquia, donde trabajó también como secretario de despacho.

“Es un proceso de Caicedo Antioquia, no lo conozco muy bien y es un proceso viejo. Hay que esperar la audiencia e imputación de cargos y no si le den libertad, no sé qué pasará, pero entonces, nombrar un secretario ad hoc mientras se adelanta la comisión de empalme”, explicó el alcalde José Danilo Agudelo Torres, alcalde de Briceño.

El funcionario fue trasladado al municipio de Yarumal, donde este miércoles se llevará a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.