UGR revisará todas las obras construidas en Manizales por Shalom SAS

Tras las fallas estructurales presentadas en el Edificio Shalom III de Manizales y por las cuales se determinó que se tendría que desalojar, la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR) asegura que empezará a hacer revisión en las demás edificaciones que tiene la constructora Shalom SAS en la ciudad.

“Una vez que se presentó esta situación, decidimos entrar a realizar la visita a las otras edificaciones que hizo esta constructora y las que hayan sido diseñada por el ingeniero que realizó los estudios y diseños de la edificación” manifestó Jairo López Baena, director de la UGR.

Afirmó además que en Manizales no se había presentado una situación similar y que no permitirán que esto siga sucediendo, “hasta donde tengo entendido el dueño de la constructora no es de la ciudad y no quiero decir esto como un término de discriminación, pero tal vez traía vicios de otra parte”.

Los otros edificios construidos por Shalom SAS en Manizales fueron Shalom, Shalom I y Shalom II.

