[Video] Los gritos al presidente Duque en un evento con líderes sociales

Todo ocurrió durante un evento que conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. El presidente Iván Duque había culminado su intervención y se disponía a abandonar el auditorio, cuando varias personas se levantaron molestas mostrando carteles y reprochando las palabras del presidente, según ellos porque no se sentían incluidos; paradójicamente se trataba de un acto de reconocimiento.

Le puede interesar: Si el ELN quiere aproximación de paz, debe parar actos criminales: Duque

Ana Turizo, defensora de derechos humanos en La Guajira, fue una de las más airadas. “Vimos que no estábamos incluidos en el discurso del señor presidente, cuando hablaba del conflicto armado pero no de las víctimas. Es así como nos levantamos en voz de protesta, por eso luego se regresa y nos dice que efectivamente tiene una política que sin embargo, no vemos reflejada”, sostuvo la dirigente.

Ante el llamado de los líderes sociales, el mandatario decidió quedarse unos minutos más en el recinto, y explicar las acciones de su gobierno en lo relacionado con reparación.