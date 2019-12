Recusan a juez antes de inicio del juicio contra hermana de Aída Merlano

En la tarde de este martes no se realizó la audiencia preparatoria para juicio contra Vanessa Merlano, hermana de la excongresista prófuga Aída Merlano, porque su abogado Bladimir Cuadros recusó al juez que llevaría este proceso.

“Estuve puntualizándole al señor juez, aquellos aspectos que a juicio de la defensa él ya comprometió su voto por cuanto consideró que todos los coimputados son responsables”, manifestó Cuadros a la salida de la audiencia.

Esta recusación no fue respaldada por los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, mientras tanto el juez no se declaró impedido y pedirá al Tribunal de Barranquilla que se pronuncie al respecto y decida si puede seguir o no con el caso.

Este juez es el mismo que condenó a Evelyn Carolina Díaz, Jefferson De Jesús Viloria y Edwin Rafael Martínez, la semana pasada.

Mientras tanto la audiencia contra los 7 políticos locales quedó aplazada para el 22 de enero a las 9:00 de la mañana.