Cámara de Comercio rechaza cambio para levantar pico y placa

La Cámara de Comercio de Bucaramanga ha dicho que no comparte la decisión de modificar la fecha de suspensión del pico y placa, que recordemos, luego de una reunión, fue aplazada para el 21 de diciembre, dice la Cámara debido a las amenazas por parte de taxistas.

El gremio señaló que los empresarios se han visto afectados en cerca de un 70% debido al paro y las protestas que vive el país, por lo que necesitan un respaldo amplio a los sectores empresariales durante la temporada decembrina.

En una misiva la Cámara expresó que entienden la situación generada en el gremio de taxistas que protestan porque la propuesta de levantar la restricción aumentaría aún más la informalidad, pero que es producto del desempleo creciente en Bucaramanga.

“Es preciso resaltar que actualmente se cuenta con imposiciones y medidas restrictivas que afectan a los empresarios de la ciudad; como lo son el actual Pico y Placa, el día sin carro, que se realiza dos veces por año con consecuencias nefastas; y el recientemente implementado Pico y Placa de los sábados, que también generó afectación en las ventas comerciales” se puede leer en la carta.