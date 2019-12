Hija de Merlano afirma que su familia quiere matarla por "bocona"

En su cuenta de Instagram, Aida Víctora Merlano Manzaneda publicó un post en el que asegura estar sorprendida por la respuesta que el empresario Julio Gerlein le dio luego de solicitarle su apoyo económico, al considerarlo como su padre.

Merlano Manzaneda escribió: “Me reuní con mi papá (Julio E. Gerlein Echeverría), obviamente para buscar su apoyo económico y protección, que nunca me ha negado desde que tengo uso de razón. En esta ocasión mi papá a quien amo, a pesar de todo, me sorprendió con la respuesta que me dio. ¡En mi propia cara! Me dijo que él y 2 de mis hermanos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) querían pegarme 17 tiros, porque yo “estaba muy bocona”.

La hija de la excongresista prófuga, Aida Merlano Rebolledo, añadió que “En estos momentos estoy buscando asesoría para iniciar las acciones legales no solo por lo que anteriormente mencioné, sino por todo el contexto de la situación”.

Para la joven de 20 años “así como la justicia nos ha aplicado extinción de dominio sobre bienes que nada tienen que ver con política (porque la mayoría fueron obtenidos en 2008 de forma legal, y mi mamá empezó su carrera política en 2012) y ha pisoteado derechos fundamentales como si no tuvieran ningún peso, con ese mismo rigor y esa misma celeridad, le apliquen extinción de dominio, cárcel, etc... A los demás implicados en este tipo de delitos. Más allá de su dinero, su apellido y posición social”.

La publicación se dio horas después de que se conociera que la audiencia preparatoria para juicio contra el empresario de la construcción fuera aplazada para el mes de mayo próximo, al ser vinculado como presunto financiador de la compra de votos a favor de la campaña de Merlano.