Queja contra alcalde de Ituango decisiones en proyecto de acueducto

La realización del acueducto El Turco, un proyecto de casi 2.000 millones de pesos, que llevaría agua a la vereda EL Turco, zona rural de Ituango, ha sido un tema que ha generado polémica entre los habitantes de este municipio. Según Fernando Calle, uno de habitantes descontentos con las decisiones del alcalde, menciona que “el proyecto no se socializó, pues debía crearse una cartelera informativa que según Fernando Calle nunca se instaló. Por su parte las tuberías, que debían ir bajo tierra, quedaron expuestas, lo que podría afectar algunos cultivos”. Según Fernando Calle, algunos habitantes no están de acuerdo con que el proyecto se ejecute en dos meses, pues manifiestan que con esta aceleración no se haría “de la forma correcta”.

El centro de la discusión se encuentra en la decisión de agregar motobombas, lo que Calle considera como “innecesario, pues las condiciones montañosas de Ituango favorecen a que el agua se pueda caer por gravedad”. Además, los campesinos que habitan esta vereda, con sus pocas ganancias, “no podrían pagar los costos del servicio”. “La comunidad veía que en un mes iba a ser imposible sacar el proyecto, se trabajaría a marchas forzadas. Se iba a tomar el agua de gravedad, pero la van a tomar ahí mismo de la parte baja, pero con motobombas, generando un sobrecosto que la comunidad no podría pagar”. Afirma Fernando Calle.

Luego de conocer la queja de los habitantes, Caracol Radio buscó al alcalde de Ituango, Hernán Álvarez, quien manifestó que el proyecto “cumple con todos los reglamentos y estudios de ingeniería”, los cuales están a la disposición de los habitantes, y que, mejor, las críticas se han hecho con intereses políticos. Inclusive, al alcalde se le intentó hacer una revocatoria de mandato, por lo cual él asegura, que “no lo han dejado gobernar y realizar algunos de sus proyectos”. “Se licitó y ahora está en proceso de ejecución. Lo que veo es que han tomado el acueducto como una bandera política por parte de los opositores y esta es una vereda donde escasea el agua y que necesita de este proyecto”, señala el alcalde.

Tal parece que lo único en lo que están de acuerdo ambas partes, es en que el proyecto es necesario, pues la vereda El Turco manifiesta que necesitan el acueducto para tener el agua, pero la discusión se da en la forma de ejecutarse el proyecto. En Caracol Radio seguiremos con detalles este proceso.