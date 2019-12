Transportadores preocupados por cierres en la vía a la Línea

Los transportadores que frecuentemente se desplazan en el corredor vial que conecta a Cajamarca con Calarcá, han manifestado su preocupación por los cierres que se realizarán a partir de este lunes 9 y hasta el 20 de diciembre en ese corredor vial que conecta al centro con el occidente del país.

Caracol Radio Ibagué

Los transportadores expresaron a Caracol Radio que los tiempos para llevar sus productos se prolongan con los traumatismos que se originan en la movilidad, sumado a pérdidas económicas que podrían estar por $1.000.000 semanales.

Es de recordar que los cierres serán de 8:00 AM hasta las 12:00 de mediodía, en ese tiempo se abrirá paso a un carril en un solo sentido cada 15 minutos. Además, habrá cierre total de la vía desde las 2:00 AM a 5:00 AM los días martes, miércoles, jueves y viernes mientras se desarrollan las obras desde el kilómetro 5 hasta el 50 entre los departamentos de Tolima y Quindío.

