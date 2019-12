Plan de contingencia ante cese de anestesiólogos de Maternidad de Cartagena

Con el Dadis y el Crued se activó un plan de emergencia consistente en atención a pacientes que están hospitalizadas; se activa plan de emergencia para que todas las clínicas que tienen habilitados los servicios de ginecobstetricia reciban pacientes que necesiten la atención inicial de urgencia; se dispondrá en la Maternidad de dos ambulancias para trasladar a las maternas que lleguen de urgencia, a la clínica más cercana y la urgencia continuará cerrada.

El alcalde, Pedrito Pereira, se reunió con personal administrativo y médico de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo en busca de alternativas que permitan levantar el cese de actividades de los anestesiólogos de este centro hospitalario.

“El Distrito ha ido cumpliendo con los pagos. En noviembre pasado, la Alcaldía giró $855 millones de pesos y la próxima semana se girarán otros $531 millones", dijo el Alcalde.

La mayor sorpresa se la llevó el mandatario porque no encontró al director de la Clínica. "Llegamos a la Maternidad con el Dadis, y la secretaria de Salud de Bolívar, Verena Polo, y no encontramos al director de la Clínica. Lamentamos que no esté para buscar salida concertada. La vida está por encima de cualquier cosa", afirmó el Alcalde.