Mininterior pidió a manifestantes no afectar la economía navideña

La Ministra del Interior Nancy patricia Gutiérrez, de visita en Medellín, nuevamente defendió a las personas que no hacen parte de las marchas que se desarrollan en el país desde el pasado 21 de noviembre, pero que se ven afectadas con la movilidad y el cierre del comercio. También le solicitó a los marchantes no afectar la economía de los miles de comerciantes del país que utilizan esta época del año para recuperarse. El mismo comercio que los manifestantes obligan a cerrar temprano o incluso no abrirlo durante horas o días. Recalcó además, el respeto al derecho a la protesta de los ciudadanos.

Lea también: 160 millones de velas se venden en Colombia por el día de las velitas

“Pero que garanticemos el derecho de los demás a tener desarrollo económico para esta época donde la actividad económica es fundamental”, recalcó la funcionaria.

La ministra se manifestó al respecto en la ciudad de Medellín durante un evento de entrega de 40 vehículos de la policía de las diferentes estaciones de las regiones del departamento de Antioquia.