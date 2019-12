Autoridades en Cúcuta activan alerta por día de las velitas

Las autoridades activaron la alerta naranja en Cúcuta, por la celebración del día de las velitas. Los centros asistenciales en la ciudad se preparan para activar el plan de contingencia ante niños y adultos quemados durante la primera celebración de navidad.

Se ha recomendado a los padres de familia no permitir que los niños manipulen pólvora o algún elemento que les pueda ocasionar lesiones durante la celebración.

Tubalcail Contreras secretario de salud de Cúcuta aseguró a Caracol que buscan este año no se presenten niños quemados.

"Estamos esperando que no se presenten niños quemados con pólvora durante estas fechas, la recomendación que siempre hacemos a los padres de familia es no entregar ningún elemento, hasta el momento no tenemos reporte de ninguna persona quemada".

"El personal en los centros asistenciales, está atento para cualquier emergencia, que se pueda presentar durante todo el mes de diciembre".

Las autoridades han recordado a los padres de familia que aquellos adultos que permitan la manipulación de elementos explosivos a los niños, pueden ser capturados por más de 4 años.