Obras de la IE San Felipe Neri en Cartagena se entregarán en el 2020

En reunión con la comunidad educativa de la IE San Felipe Neri y ediles de la Localidad de la Virgen y Turística, el alcalde, Pedrito Pereira, aclaró dudas sobre las obras de construcción de este plantel educativo.

Los dineros para la continuidad del mismo están garantizados, ya que se dejarán en el presupuesto del 2020, y en el proceso de empalme con el gobierno entrante se enfatizará en la prioridad de terminar la institución educativa.

En el gobierno actual se dejará avanzado pilotaje y obras estructurales. Cuando el alcalde Pereira asumió como mandatario distrital encontró que la obra había sido adjudicada, pero no tenía licencia, por esa razón no avanzó y la comunidad educativa tenía temor porque no hubiera recursos para su construcción.

El 8 de febrero de 2019, después de un año de trámites y procesos, la Curaduría Urbana Número 1 otorgó licencia de construcción en calidad de demolición y ampliación al proyecto educativo del megacolegio San Felipe Neri, y el 14 de marzo se puso la primera piedra para dar inicio a las obras.

"En este encargo se hizo y se seguirá haciendo todo el esfuerzo para sacar adelante a la IE San Felipe Neri. Es un contrato que data de 2016, estaba adjudicado y no tenía licencia de construcción, y trabajamos de manera articulada con padres de familia y rector, y pudimos tramitar la licencia", precisó el Alcalde.

Explicó el mandatario que al iniciar las obras se encontraron unos requerimientos técnicos, lo que obligó a actuar con responsabilidad y hacer ajustes a la licitación sobre unos aspectos que no fueron incluidos, como el relleno del colegio, para evitar problemas de inundaciones. Estos trabajos ya se hicieron.

También dio tranquilidad sobre el presupuesto de la obra para la actual vigencia, al explicar que los dineros del anticipo se encuentran en una fiducia a disposición del consorcio ejecutor de la obra y que no se ha agotado en su totalidad.

Por su parte, el rector de la IE San Felipe Neri, Remberto Navas, explicó que “pese a que hay un tema de finalización del gobierno, con relación a lo que se contrató se mantiene la alegría, pese a la movilidad de los chicos. Con la fe que será positiva la construcción del colegio, en 2020”, afirmó.

Resaltó que está garantizada continuidad de los estudiantes en otros colegios: Nuestra Señora del Carmen y Nuevo Bosque, para que no afecten su calendario académico. También tendrán transporte y la alimentación.

Aseguró sentirse tranquilo con lo expuesto, y lo más importante que la comunidad tenga claridad sobre el tema. “Gestionaremos con el nuevo Alcalde para que continúe con la gestión para terminar la obra”, dijo el Rector.

Marcia Escobar, edilesa de la Localidad del Virgen y Turística, destacó el interés del gobierno local en escuchar a las comunidades, porque permite a la comunidad estar tranquila.

“Hoy la comunidad se va tranquila frente al estado de intervención del colegio San Felipe Neri. En este Gobierno se deja estructura y pilotes, y en la próxima vigencia estará su construcción total”, precisó la edilesa.

Para Marcia Escobar, la comunidad se encuentra abierta frente a la espera, y como miembro de la Junta Administradora Local solicitará que el San Felipe sea una prioridad como fue para la actual Administración, y así solucionar la problemática de las comunidades.