A la cárcel hombre que mató a su compañera en Piedecuesta

A la media noche del viernes concluyó la audiencia de imputación de cargos contra Víctor Alfonso Herrera Valencia, quien le quito la vida con arma de fuego a su excompañera sentimental María Fernanda Alarcón Vega, vigilante en un centro de rehabilitación de menores de Piedecuesta.

Este lamentable caso fue muy sonado en Bucaramanga, porque el criminal fue aprehendido por la policía, luego fue dejado en libertad por un juez por ser una captura ilegal, un día después el hombre se presentó ante la fiscalía con su abogada y el ente investigador lo volvió a dejaren libertad, pero en la tarde del viernes lo capturó el CTI.

Llevado ante un juez de control de garantías el imputado no aceptó los cargos, por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El juez en la media noche determinó dictarle medida de aseguramiento con detención en centro carcelario y por tanto fue llevado a la penitenciaria de la Modelo de Bucaramanga.

La abogada Floralba Celis de Vera, que es la misma defensora de Juan Valderrama el ex policía que dio muerte a una ciudadana chilena, señaló que su cliente no aceptó los cargos y por lo tanto soltará Preacuerdo ya que no hay elementos probatorios por parte de la fiscalía para un juicio.