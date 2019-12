Se posesionó el nuevo rector de la Universidad Católica de Pereira

Se trata del presbítero Behitman Alberto Céspedes, quien fue designado por el Consejo Superior de la Institución como nuevo rector, reemplazando al presbítero Jhon Fredy Franco, quien renunció por motivos personales.

El presbítero Behitman es doctor en teología y hace parte de la planta docente la Universidad Católica, desempeñándose durante un lapso como director del programa de Licenciatura en Educación Religiosa.

"Con gratitud, responsabilidad y optimismo asumo la tarea que se me encomienda, de ser el principal servidor de esta comunidad educativa en la búsqueda por alcanzar el cumplimiento de la misión de ser apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz. Sé que no es fácil la tarea que me dispongo a realizar; hay grandes retos y desafíos a nivel institucional, local, regional, nacional, e incluso internacional, a los que, desde la responsabilidad social y el compromiso de la fe, es preciso responder de manera pertinente como academia y como centro de humanismo cristiano", afirmó.

En las últimas horas asumió su cargo frente al obispo de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor.