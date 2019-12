En la Estrella no se permite el uso regulado de la pólvora

La alcaldía de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, señaló que no ha expedido decreto para la venta de pólvora en esta población.

Desde la administración municipal desmintieron las afirmaciones que hablaban de la aprobación y advirtieron que según la ley 670 de 2001 no se restringe el uso y la venta de pólvora, sino que se regula y aprueba este tipo de prácticas queda en la decisión de cada alcalde.

La secretaria de gobierno de este municipio, Carolina Fernández, resaltó que es totalmente tradicionalmente, en La Estrella se han instalado algunos puntos de venta de pólvora regulados por la alcaldía, además, el uso debe cumplir con las normas de seguridad y protección.

Hasta el momento, según el jefe de operaciones del cuerpo de bomberos de este municipio, ninguna empresa ha tramitado los permisos requeridos para distribuir estos elementos.

El teniente Julio César Tamayo, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, aseguró que no hay empresa que tengan los debidos permisos.

“Los señores que se encargan de la instalación de esos dos puntos, no hay tramitado lo pertinente ante Secretaría de Gobierno, por tanto, hasta el momento no están habilitados. No hay cumplido con las regulaciones y exigencias de la industria militar para ser actividades un polvorín”, agregó.

Por otro lado, el pasado 28 de noviembre, el municipio de Barbosa expidió el decreto 133 que establece medidas legales la venta y uso de pólvora. Según la alcaldesa de este municipio, la venta sí se permite, pero el uso debe ser con medidas restrictivas estipuladas en el código de Policía.

“Siempre ha habido un señor que tiene un negocio de pólvora. Él cumple con todos los requisitos exigidos por la ley. Nosotros hacemos un comité de pólvora en donde sacamos un decreto donde decimos sí se puede dar permiso. Pero si el que la va a manipular no cumple con los requisitos, se decomisa la pólvora”. Afirmó la alcaldesa de Barbosa, Alina Restrepo.

A la fecha van en Antioquia 12 quemados con pólvora, entre los cuales hay un menor de 18 años; esto indica 4 casos más de quemados con respecto al año anterior.