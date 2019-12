Comerciantes de Ibagué se alistan para el fin de semana de velitas

En la capital del Tolima ya se está viviendo la navidad desde el pasado lunes que se encendió el alumbrado navideño, con lo cual los ibaguereños disfrutan de las tradiciones decembrina.

Los ciudadanos ya empiezan a alistarse para el fin de semana de velitas, en el cual la economía se dinamiza por esta tradición y los vendedores han indicado que “hay velas desde $1.000, $2.000 Y $3.000. Los faroles hay desde $1.000 hasta $10.000 la docena”, indicaron.

Así mismo, señalan que los ciudadanos siguen siendo muy creyentes a estas tradiciones y la venta se dispara el mismo día ya que las personas suelen hacen las compras sobre el tiempo.

Cabe recordar, que los ibaguereños ya disfrutan el alumbrado navideño en diferentes puntos de la ciudad, entre los cuales se destacan la zona céntrica de la ciudad en el que los propios y visitantes tendrán a lo largo del mes de diciembre.

Un total de $3 millones 500.000 luminarias se han instalado en el alumbrado navideño en Ibagué para este 2019.

Plaza de Bolívar, Parque Murillo Toro, Parque Centenario, Parque de la Música, Panóptico, Parque Galarza, Parque de los Venados, Concha Acústica, Escaleras Parque Centenario, Fachada Catedral, Alcaldía Municipal, Infibagué, Glorietas calle 19 Av. Ferrocarril, Av. Ambalá con calle 60 y 69, Éxito, 43 con Quinta, Clínica Nuestra, Mirolindo, Entrada Ibagué Boquerón, Monumento a la Bandera y Galarza, Separador de la carrera Quinta entre calles 10 y 19, Corredor Vial de la calle 10 entre carrera 1ª y 9ª.

Por otra parte, el coronel de la Policía del Tolima, Rodolfo Carrero, expresó que se vienen adelantando dispositivos en materia de seguridad en los diferentes municipios del departamento del Tolima con el fin de no tener hechos que lamentar.

Así mismo, hace un llamado al no uso de la pólvora con el fin de no tener quemados en esta temporada, en la que hasta el momento en el Tolima no ha dejado víctimas.

