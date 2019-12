Pasajeros detienen a joven que pretendía robar un bus

El hecho se registró cuando el conductor de un bus de transporte convencional recogió a un joven en el sector de Betania al norte de Bucaramanga y este, ya dentro del vehículo, comenzó a hurtar las pertenencias a los pasajeros.

Testigos del hecho relataron que las personaras se percataron de lo ocurrido y lo detuvieron.

"Claro, las personas vieron que el chino estaba de "manilargo" e hicieron que el bus parara y lo bajaron. Era un joven. Hay que estar pendientes porque ese vuelve a subirse a los buses a robar" mencionó el conductor de una buseta que estuvo en el lugar.

La rápida reacción de la policía evitó que este joven, que pretendían robar el bus, fuera linchado por los mismos pasajeros que lo detuvieron.