En dos eventos simultáneos homenajearon a la fuerza pública en Medellín

Un grupo de personas convocó a dos eventos públicos en los cuales pretendían apoyar a los policías activos, quienes han sido duramente criticados durante las jornadas de protestas, en especial al Esmad, por el exceso de uso de la fuerza según los manifestantes. También, la iniciativa homenajear a los 10 policías y 3 civiles muertos por la detonación de un carrobomba en el año 1993 en el la carrera 70 de la ciudad de Medellín.

Una de las actividades se llevó a cabo en el comando de la policía Metropolitana en la Av. Oriental, allí los ciudadanos se concentraron para expresarle su apoyo y solidaridad a la fuerza pública, también agradecerle por el sacrificio que hacen que hacen para proteger al país. Durante la actividad se hizo una eucaristía para pedir la protección de los uniformados.

“Ofrecerles a ustedes un homenaje de cariño y de respeto por el trabajo que diariamente ustedes cumplen en favor de nuestra comunidad. La verdad ha sido una tarea ardua, pero también una tarea muy importante que ustedes han realizado durante estos días en todo nuestro territorio nacional”, destacó uno de los asistentes al evento.

El otro evento que se hizo en la capital antioqueña, fue organizado por el periódico El Colombiano y la alcaldía de Medellín, en la carrera 70, donde en 1993 diez policías perdieron la vida a causa de la violencia ejercida por el narcotráfico de época.

“Hoy Medellín es gracias a, y también a pesar de lo que fuimos, no se nos puede olvidar el pasado doloroso, no podemos dejar que nuestras víctimas, nuestros valientes y héroes queden en el olvido. No podemos dejar que los trece seres humanos que nos dejaron aquí hace 27 años queden en un listado y en una cifra”, recalcó Manuel Villa Mejía, secretario privado de Medellín.

En este evento hubo ofrendas florales y de destapó una placa conmemorativa a las víctimas de la violencia.