Más de 1.500 policías, a cargo de la seguridad ante el Paro en Cali

Más de mil quinientos policías, estarán a cargo de brindar seguridad en Cali, en donde se tienen programadas movilizaciones y concentraciones en diferentes puntos de la Capital del Valle.

Los agentes de la Policía, estarán distribuidos en al menos doce puntos de Cali, entre los que se encuentran el sector de Juanchito, Paso del Comercio, Sameco, la Portada, el Centro Administrativo municipal (C.A.M.) y la Plazoleta San Francisco.

El inicio de las actividades está previsto a partir de las cuatro de la mañana con cinco movilizaciones y seis concentraciones.

El helicóptero “Halcón” Bell 405, un helicóptero Black Hop de la Policía Nacional, dos drones, el sistema de cámaras “Águila” y cámaras del sector privado estarán disponibles para el monitoreo de la jornada de manifestación.

Seis puntos de concentración

Seis, serán los puntos de concentración y tres marchas, definidos por el Comité Departamental de Paro del Valle del Cauca, para hoy miércoles cuatro de diciembre.

Como un complemento a las marchas de hoy, estudiantes del Instituto de Bellas Artes tiene programado un cacerolazo sinfónico a la una de la tarde en la Plazoleta Jairo Varela.

Los seis puntos de concentración desde las cuatro de la mañana son:

Sameco (Frente al Motel Geisha)

Puente de Juanchito.

Estación Universidades (carrera100 con Calle 16)

Paso del Comercio (Vía a Palmira)

La Portada (Vía al Mar)

Puerto Resistencia Antiguo Puerto Rellena

Durante el día, se programaron tres marchas desde el Parque de las Banderas desde las once de la mañana hacía el CAM. Desde la sede del Instituto de Bienestar Familiar en la avenida segunda norte con 33AN, desde las once de la mañana hacía el CAM y desde el Sena de Salomia desde las once de la mañana hacía el CAM.

El comité departamental de paro del Valle del Cauca, volverá a reunirse el jueves cinco de diciembre en la sede del Sutev.